  • BIST 8934.66
  • Altın 3012.497
  • Dolar 34.2901
  • Euro 37.0005
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKABM: İsrail, Lübnan’daki barış gücünün gözlem kulesini yıktı

CTP’den Sağlık Bakanı’na Tepki: “Yenidoğan Ünitesi’ndeki Vahim Olayla İlgili Açıklama Yetersiz ve Samimiyetsiz”

» »
CTP’den Sağlık Bakanı’na Tepki: “Yenidoğan Ünitesi’ndeki Vahim Olayla İlgili Açıklama Yetersiz ve Samimiyetsiz”
CTP’den Sağlık Bakanı’na Tepki: “Yenidoğan Ünitesi’ndeki Vahim Olayla İlgili Açıklama Yetersiz ve Samimiyetsiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde yaşanan ve bir bebeğin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayla ilgili Sağlık Bakanı’nın açıklamasının yetersiz ve samimiyetten uzak olduğunu belirterek sert bir açıklama yaptı.

CTP: “Olay Vahim ve Acı Verici”

CTP tarafından yapılan açıklamada, prematüre doğan yedi bebeğe, yanlışlıkla su yerine mamalarına alkol karıştırılması sonrası tedavi altında oldukları belirtilirken, bir bebeğin hayatını kaybettiği, diğer altı bebeğin ise yoğun bakımda gözetim altında tutulduğu hatırlatıldı. CTP, yaşanan olayın vahametini ve ülkenin sağlık sistemindeki çöküşü vurgulayarak, “Bu konuda sorulacak çok soru var” ifadesini kullandı.

CTP’nin Soruları ve İhmaller

Açıklamada, hastanede kalite kontrol sistemlerinin işleyişi, alkolün neden su şişelerinin yanında etiketsiz ve kontrolsüz bir şekilde bulundurulduğu, hemşire ve personelin yenidoğan ünitesinde çalışmak için yeterli eğitim alıp almadığı gibi sorular gündeme getirildi. Ayrıca, cihaz ve ekipman eksikliklerinin olup olmadığına dair şüpheler de dile getirildi. CTP, “Cumartesi sabahı Mihriban bebeğin yaşamını yitirmesine rağmen, ailelere neden bilgilendirme yapılmadı ve olayın medyada yer alması mı beklendi?” sorusunu da yönelterek açıklamanın ciddiyetle ele alınmasını talep etti.

“Konunun Örtbas Edilmesine İzin Vermeyeceğiz”

CTP, olayla ilgili soruların yanıtlanmasını ve bu konunun kapatılmasına izin vermeyeceklerini belirtti. Konunun polise intikal ettiğini ve beş sağlık çalışanın tutuklandığını hatırlatan CTP, yetkililere, süreçle ilgili şeffaflık sağlanması, ailelere ve topluma düzenli bilgi verilmesi çağrısında bulundu.

“Bebeklerin Sağlık Durumu Önceliğimiz”

Açıklamada, halen tedavi gören altı bebeğin sağlık durumunun yakından takip edilmesi gerektiği belirtilirken, hayatını kaybeden bebeğe rahmet, ailesine başsağlığı, tedavi altındaki diğer bebeklere de acil şifalar dilendi. CTP, “En kısa sürede bu bebeklerin ailelerine kavuşmasını diliyoruz” mesajıyla açıklamasını sonlandırdı.

Olayın Ardından Sağlık Sistemi Sorgulanıyor

Bu vahim olay, ülke genelinde sağlık sistemindeki güvenlik önlemleri, personel eğitimi ve kalite kontrol süreçleri üzerine ciddi bir sorgulama başlatmış durumda. CTP’nin açıklamasıyla gündeme gelen sorular ve taleplerin, önümüzdeki süreçte Sağlık Bakanlığı tarafından nasıl yanıtlanacağı merakla bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alzheimer hastalığı: Yaşlılıkta güçlü bir zihin için altı basit yol21 Ekim 2024 Pazartesi 18:52
  • Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, sivrisineklere karşı önlem alınmasını tavsiyesi17 Ekim 2024 Perşembe 20:44
  • Güney Kıbrıs’ta Batı Nil Virüsü vakası tespit edildi08 Ekim 2024 Salı 17:59
  • Çocuklarda ağız açık uyuma: Gizli sağlık sorunlarının habercisi mi?07 Ekim 2024 Pazartesi 11:29
  • Sağlık Bakanı Dinçyürek: “Acil Durum Hastanesi’nde MR Performansı Üç Kat Arttı”01 Ekim 2024 Salı 16:18
  • Her üç çocuktan biri miyop: Görme yetisini korumak için ne yapmalı?30 Eylül 2024 Pazartesi 20:37
  • İşitmede erken teşhis önemli23 Eylül 2024 Pazartesi 21:17
  • Covid'in yeni XEC varyantı hakkında neler biliniyor?18 Eylül 2024 Çarşamba 10:11
  • Yeni bir koronavirüs varyantı yayılmaya başladı17 Eylül 2024 Salı 09:59
  • TIP-İŞ: Sağlıktan tasarruf insan hayatından tasarruftur06 Eylül 2024 Cuma 12:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti