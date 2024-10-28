CTP’den Sağlık Bakanı’na Tepki: “Yenidoğan Ünitesi’ndeki Vahim Olayla İlgili Açıklama Yetersiz ve Samimiyetsiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde yaşanan ve bir bebeğin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayla ilgili Sağlık Bakanı’nın açıklamasının yetersiz ve samimiyetten uzak olduğunu belirterek sert bir açıklama yaptı.

CTP: “Olay Vahim ve Acı Verici”

CTP tarafından yapılan açıklamada, prematüre doğan yedi bebeğe, yanlışlıkla su yerine mamalarına alkol karıştırılması sonrası tedavi altında oldukları belirtilirken, bir bebeğin hayatını kaybettiği, diğer altı bebeğin ise yoğun bakımda gözetim altında tutulduğu hatırlatıldı. CTP, yaşanan olayın vahametini ve ülkenin sağlık sistemindeki çöküşü vurgulayarak, “Bu konuda sorulacak çok soru var” ifadesini kullandı.

CTP’nin Soruları ve İhmaller

Açıklamada, hastanede kalite kontrol sistemlerinin işleyişi, alkolün neden su şişelerinin yanında etiketsiz ve kontrolsüz bir şekilde bulundurulduğu, hemşire ve personelin yenidoğan ünitesinde çalışmak için yeterli eğitim alıp almadığı gibi sorular gündeme getirildi. Ayrıca, cihaz ve ekipman eksikliklerinin olup olmadığına dair şüpheler de dile getirildi. CTP, “Cumartesi sabahı Mihriban bebeğin yaşamını yitirmesine rağmen, ailelere neden bilgilendirme yapılmadı ve olayın medyada yer alması mı beklendi?” sorusunu da yönelterek açıklamanın ciddiyetle ele alınmasını talep etti.

“Konunun Örtbas Edilmesine İzin Vermeyeceğiz”

CTP, olayla ilgili soruların yanıtlanmasını ve bu konunun kapatılmasına izin vermeyeceklerini belirtti. Konunun polise intikal ettiğini ve beş sağlık çalışanın tutuklandığını hatırlatan CTP, yetkililere, süreçle ilgili şeffaflık sağlanması, ailelere ve topluma düzenli bilgi verilmesi çağrısında bulundu.

“Bebeklerin Sağlık Durumu Önceliğimiz”

Açıklamada, halen tedavi gören altı bebeğin sağlık durumunun yakından takip edilmesi gerektiği belirtilirken, hayatını kaybeden bebeğe rahmet, ailesine başsağlığı, tedavi altındaki diğer bebeklere de acil şifalar dilendi. CTP, “En kısa sürede bu bebeklerin ailelerine kavuşmasını diliyoruz” mesajıyla açıklamasını sonlandırdı.

Olayın Ardından Sağlık Sistemi Sorgulanıyor

Bu vahim olay, ülke genelinde sağlık sistemindeki güvenlik önlemleri, personel eğitimi ve kalite kontrol süreçleri üzerine ciddi bir sorgulama başlatmış durumda. CTP’nin açıklamasıyla gündeme gelen sorular ve taleplerin, önümüzdeki süreçte Sağlık Bakanlığı tarafından nasıl yanıtlanacağı merakla bekleniyor.