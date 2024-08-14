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CTP'den Şanlıurfalılara ziyaret!

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CTP Heyeti Şanlıurfa Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti
CTP'den Şanlıurfalılara ziyaret!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, Örgütlenme Sekreteri Ürün Solyalı ile birlikte Şanlıurfa Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Aydın Yıldırım, yönetim kurulu ve üyelerini ziyaret etti. Samimi bir ortamda geçen görüşmede, partinin hedefleri ve ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılar konuşuldu.

 

Akansoy: Umutsuzluğa yer yok

Genel Sekreter Asım Akansoy, ziyarette yaptığı konuşmada, CTP’nin tek başında iktidar hedefinde olduğunu vurguladı. Ülkede elektrikten sağlığa, eğitimden ekonomiye birçok sorun bulunduğunun altını çizen Akansoy, toplumun tüm kesimleriyle diyalog kurmaya devam edeceklerine işaret etti. “Umutsuzluğa yer vermeyeceğiz, bu ülkeyi toplumun tüm kesimleriyle ayağa kaldırıp ölü toprağını üzerinden atacağız” diyen Akansoy, CTP’nin hem değişim dönüşüm programını kararlılıkla hayata geçireceğini, hem de yolsuzluk ve hırsızlıkların üzerine kararlılıkla giderek ahlaki ve sosyal yozlaşmanın önüne geçeceğini vurguladı. Akansoy, dernek yönetimine misafirperverlikleri için teşekkür ederek, ziyaretlerine devam edeceklerini kaydetti.

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