CTP’den Sert Mesaj: "Ülkemizi Güzel Günlere Kavuşturacağız"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), ülkede yaşanan hukuksuzluklar ve demokratik değerlerin zedelenmesine karşı duruşunu net bir şekilde ortaya koydu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), ülkede yaşanan hukuksuzluklar ve demokratik değerlerin zedelenmesine karşı duruşunu net bir şekilde ortaya koydu. CTP'den yapılan açıklamada, demokrasiye ve hukuka sahip çıkma mücadelesinin halkın desteğiyle sürdürüleceği vurgulandı.

"Yalana, hileye ve sahteliğe geçit vermedik" denilen açıklamada, özellikle son dönemde mecliste yaşanan krizlere dikkat çekildi. Açıklamada, 1.5 ay boyunca dört farklı adayla 16 tur süren ve siyaset tarihinde "yüz karası" olarak anılan sürecin demokrasiye zarar verdiği ifade edildi.

CTP, çifte mühürlü oyların geçersiz sayılması gerektiği yönündeki hukuk otoritelerinin görüşlerine rağmen bu oyları "güçlü irade" olarak niteleyenleri eleştirdi. "Geçersiz oylarla kendini Meclis Başkanı ilan edenleri, Resmi Gazete'yi hukuksuzluğun aracı haline getirenleri ve halkın iradesini hiçe sayanları unutmayacağız" denildi.

Açıklamada, ihalelerdeki yolsuzluklar, yandaş istihdamlar ve eğitim ile sağlık sistemlerindeki çöküşe dikkat çekilerek, "Hesap sormaya kararlıyız" mesajı verildi.

CTP, halkın her kesimiyle dayanışma içinde hareket ederek, yoksulluk ve ekonomik sıkıntılara çözüm üretmeye devam edeceklerini belirtti. "Şimdi esnafımız, sanayicimiz, işçimiz ve çiftçimizle daha güçlü bir duruş sergileme zamanıdır. Biz varız, kararlıyız ve ülkemizi güzel günlere kavuşturacağız" ifadelerine yer verildi.