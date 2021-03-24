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CTP’den Tatar’a: Görüşmeler BM zeminine bağlı sürdürülmeli

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüştü.
CTP’den Tatar’a: Görüşmeler BM zeminine bağlı sürdürülmeli

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüştü. Nisan ayının sonunda Cenevre’de gerçekleştirilecek gayrı resmi 5 + BM toplantısı öncesinde CTP’nin görüşleri, Tatar’a aktarıldı. Görüşmede Erhürman’a Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ile Dış İlişkiler Sekreteri ve Girne milletvekili Fikri Toros eşlik etti. Toplantıda, Kıbrıs Türk liderliğinin Cenevre’de sergileyeceği tutum hakkında da CTP heyetine bilgi verildi. Erhürman, gayrı resmi 5 + BM toplantısının müzakerelerin yeniden başlaması için bir fırsat olabileceğini, CTP’nin Birleşmiş Milletler zeminini oluşturan iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm yönündeki görüşünü Tatar’a aktardı. Toplantıda ayrıca daha fazla gecikmeden sonuç odaklı ve aciliyet duygusu içerisinde kapsamlı çözüm müzakerelerinin başlaması ve kalıcı barışa ulaşılması için gerekli adımların atılması talebi de Tatar’a iletildi.

 

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