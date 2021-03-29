  • BIST 1.394
  • Altın 451,089
  • Dolar 8,1282
  • Euro 9,5692
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA5078 test yapıldı, 17'si yerel 35 pozitif vaka

CTP'den Tatar'a tepki

» »
Cumhuriyetçi Türk Partisi bir basın açıklaması yayınlayarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı özür dilemeye çağırdı
CTP'den Tatar'a tepki

Cumhuriyetçi Türk Partisi bir basın açıklaması yayınlayarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı özür dilemeye çağırdı

CTP'nin açıklaması şu şekilde:

İnsanların acısı üzerinden siyaset asla kabul edilemez

 

 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 47 yıl önce hayatını kaybeden savaş mağdurlarının cenazelerine yönelik yaptığı açıklama hem insan haklarına, hem de yasalarımıza terstir. Cumhurbaşkanı’nı insanların acılarına saygılı olmaya davet ediyoruz. Her ailenin en sevdikleri ve en yakınları için kendi yasını tutma, kendi cenazesini kendi inançlarına ve duygularına göre organize etme hakkı vardır.

 

Yaşadığı büyük kayıpların ardından ömrünü Kıbrıs’ta toplumların yakınlaşmasına adayan, Avrupa Yurttaşlık Ödülü sahibi Hüseyin Rüstem Akansoy’un annesi ve 4 kardeşini Muratağa-Sandallar Şehitliği’nde sivil törenle toprağa verme tercihi saygıyı hak ediyor. Şehit ve Kayıp Şehit Cenaze Törenlerine İlişkin Kuralları Düzenleyen Yasa ailelere sivil tören düzenleme hakkı vermektedir. Bir Cumhurbaşkanı bunu bilmeli, en azından, bir açıklama yapmadan önce hukukçularına danışmalıdır.

 

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), kurulduğu günden beridir savunduğu ilkeler temelinde, milliyetçiliğin ve militarizmin bu adaya yaşattığı acıların bilinciyle, barışa, insan hak ve özgürlüklerine inanan bir duruş sergilemeye devam edecektir.  CTP, her dönemde ve adanın her yerinde, savaş mağduru tüm insanların acılarına empatiyle yaklaşırken, bu acıların yeniden yaşanmaması için Kıbrıs’ta iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm mücadelesini sürdürecektir.

 

Savaşta yakınlarını kaybetmiş ailelerin acılarını hiçe sayarak, bundan siyasi pay çıkartmak peşinde koşan Cumhurbaşkanı Tatar’ı, insan vicdanına sığmayan açıklamalarından dolayı acılı Akansoy ailesinden özür dilemeye çağırırız.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ölümlü Kaza Zanlısı Taksi Şoförü Mahkemede29 Mart 2021 Pazartesi 12:03
  • Eski eşine rahatsızlık verdi, tutuklandı29 Mart 2021 Pazartesi 11:59
  • Ercan’daki COVID-19 önlemleri yolculardan tam not aldı29 Mart 2021 Pazartesi 11:55
  • 700 Bin TL talihlisine teslim edildi29 Mart 2021 Pazartesi 11:54
  • Çakıcı: TKP tek ve en son seçenek29 Mart 2021 Pazartesi 10:45
  • K.T. Tabipleri Odası Sağlık Bakanını ziyaret etti29 Mart 2021 Pazartesi 10:32
  • 1 haftada 44 kaza: 1 ölü,13 yaralı29 Mart 2021 Pazartesi 10:26
  • Sokağa çıkma yasağı yine ihlal edildi!29 Mart 2021 Pazartesi 10:22
  • 16 yaşındaki Fatma Bozkurt aranıyor29 Mart 2021 Pazartesi 10:18
  • Kendini kuyumcu olarak tanıtıp dolandırdı!29 Mart 2021 Pazartesi 10:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti