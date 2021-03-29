CTP'den Tatar'a tepki

Cumhuriyetçi Türk Partisi bir basın açıklaması yayınlayarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı özür dilemeye çağırdı

CTP'nin açıklaması şu şekilde:

İnsanların acısı üzerinden siyaset asla kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 47 yıl önce hayatını kaybeden savaş mağdurlarının cenazelerine yönelik yaptığı açıklama hem insan haklarına, hem de yasalarımıza terstir. Cumhurbaşkanı’nı insanların acılarına saygılı olmaya davet ediyoruz. Her ailenin en sevdikleri ve en yakınları için kendi yasını tutma, kendi cenazesini kendi inançlarına ve duygularına göre organize etme hakkı vardır.

Yaşadığı büyük kayıpların ardından ömrünü Kıbrıs’ta toplumların yakınlaşmasına adayan, Avrupa Yurttaşlık Ödülü sahibi Hüseyin Rüstem Akansoy’un annesi ve 4 kardeşini Muratağa-Sandallar Şehitliği’nde sivil törenle toprağa verme tercihi saygıyı hak ediyor. Şehit ve Kayıp Şehit Cenaze Törenlerine İlişkin Kuralları Düzenleyen Yasa ailelere sivil tören düzenleme hakkı vermektedir. Bir Cumhurbaşkanı bunu bilmeli, en azından, bir açıklama yapmadan önce hukukçularına danışmalıdır.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), kurulduğu günden beridir savunduğu ilkeler temelinde, milliyetçiliğin ve militarizmin bu adaya yaşattığı acıların bilinciyle, barışa, insan hak ve özgürlüklerine inanan bir duruş sergilemeye devam edecektir. CTP, her dönemde ve adanın her yerinde, savaş mağduru tüm insanların acılarına empatiyle yaklaşırken, bu acıların yeniden yaşanmaması için Kıbrıs’ta iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm mücadelesini sürdürecektir.

Savaşta yakınlarını kaybetmiş ailelerin acılarını hiçe sayarak, bundan siyasi pay çıkartmak peşinde koşan Cumhurbaşkanı Tatar’ı, insan vicdanına sığmayan açıklamalarından dolayı acılı Akansoy ailesinden özür dilemeye çağırırız.