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CTP'dern GÜNSEL'e destek

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Toros: “Birçok yasal düzenlemenin, GÜNSEL’in seri üretim süreciyle eş zamanlı olarak yapılması şarttır. CTP olarak üzerimize düşen desteği vermek üzere yanınızdayız.”
CTP'dern GÜNSEL'e destek

CTP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Fikri Toros: “Birçok yasal düzenlemenin, GÜNSEL’in seri üretim süreciyle eş zamanlı olarak yapılması şarttır. CTP olarak üzerimize düşen desteği vermek üzere yanınızdayız.”

CTP milletvekilleri Fikri Toros, Fide Kürşat ve Salahi Şahiner, KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL’i ziyaret ederek, seri üretim çalışmaları ve gelecek planları hakkında bilgi aldı. Toplantı öncesinde, GÜNSEL B9’larla test sürüşü de gerçekleştirdi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Girne Milletvekili Fikri Toros, İskele Milletvekili Fide Kürşat ve Lefke Milletvekili Salahi Şahiner ile birlikte GÜNSEL’i ziyaret ederek, KKTC’nin yerli otomobili hakkında bilgi aldı. Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in karşıladığı CTP heyeti  GÜNSEL B9’larla test sürüşü gerçekleştirdi. Test sürüşünün ardından, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, CTP milletvekillerine GÜNSEL’de yapılan çalışmalar, seri üretim hazırlıkları, gelecek projeksiyonları ve GÜNSEL’in ülke ekonomisine yapacağı katkıları kapsayan bir sunum gerçekleştirildi.

Test sürüşü ve bilgilendirme toplantısının ardından CTP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Girne Milletvekili Fikri Toros ve Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel açıklamalarda bulundu.

ctp-gunsel-(2).jpgCTP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Girne Milletvekili Fikri Toros: “Birçok yasal düzenlemenin GÜNSEL’in seri üretim süreciyle eş zamanlı olarak, yapılması şarttır. CTP olarak üzerimize düşen desteği vermek üzere yanınızdayız.”

Yeşil enerji ve sıfır emisyona dönüşümün, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin parti programında yer aldığını hatırlatan CTP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Girne Milletvekili Fikri Toros, “Merkezine çevreyi alan bu konulara, iktidara geldiğimizde, hükümet programında da yer vereceğiz” ifadelerini kullandı. GÜNSEL’in aynı zamanda çevreci bir proje olduğunu söyleyen Toros, “GÜNSEL’in gelecek projeksiyonlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli mevzuatların düzenlenmesi hayati önemdedir. GÜNSEL’in üretimi ve satışı konularında, gerekli mevzuatın oluşturulmasında CTP olarak, ana muhalefet konumumuzla da, üzerimize düşen desteği vereceğimizi tekrarlamak istiyorum. Bunlar önemlidir. Bu aracın seyrüsefer ücreti bile fosil yakıt kullanan araçlara göre farklı olmalıdır. Bir çok yasal düzenlemenin, GÜNSEL’in seri üretim süreciyle eş zamanlı olarak yapılması şarttır ve CTP olarak üzerimize düşen desteği vermek üzere yanınızdayız” açıklamalarını yaptı.

ctp-gunsel-(1).jpegProf. Dr. İrfan Suat Günsel: “GÜNSEL, bir kökleşme projesi; bir varoluş mücadelesidir.”

GÜNSEL’i ziyaret eden CTP heyetine KKTC’nin milli otomobili GÜNSEL’in, seri üretim hazırlıkları, gelecek projeksiyonları ve  ülke ekonomisine yapacağı katkılara dair bilgi veren Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, 18 ay sonra seri üretime geçecek GÜNSEL’i “Bir kökleşme projesi; bir varoluş mücadelesi” olarak tanımladı. “Biz Kıbrıslı Türkler, yetenekli ve özel insanlarız. Fakat bizleri sınırlayan, cam tavan sendromundan çıkabilmemiz gerekiyor. Çünkü ülke olarak sıçramaktan vazgeçtik. Yakın Doğu Oluşumu’nun her projede sahiplendiği ana felsefesi, bu sendromu yenebilmek için bir fırsatlar yaratmaktır” ifadelerini kullanan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Basketbol takımımız ile Avrupa Şampiyonu olurken de, adımızı dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasına yazdırırken de aynı felsefe ve amaçla motive olduk. GÜNSEL’i dünya ile buluşturarak, sıçramaktan asla vazgeçmeyeceğimizi dünyaya ve halkımıza bir kez daha hatırlatmak istiyoruz” dedi. 

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