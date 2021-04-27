CTP:Hakaret noktasına ulaşan eleştiriler asla kabul edilemez!

CTP, Devlet Bahçeli'nin 4. Cumhurbaşkanı Sn. Mustafa Akıncı'ya yönelik açıklamalarını kınadı. Açıklama şu şekilde:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs Türk halkına ve kurumlarına karşı seviyesiz saldırılarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Anayasa Mahkemesi’nin almış olduğu kararı “Rumların değirmenine su taşıyor” söylemiyle suçlayan Sn. Bahçeli, bugün de Dördüncü Cumhurbaşkanı Sn. Akıncı’ya saygı sınırlarını ve siyasi etik değerleri aşan bir saldırıda bulunmuştur. Seçilmiş bir siyasinin görüş ve düşüncelerine katılmayabilir, söylemlerini eleştirebilirsiniz. Ancak bu söylem, eleştiri boyutunu aşıp hakaret noktasına geliyorsa bu durum asla kabul edilemezdir. Bahçeli’yi Kıbrıs Türk halkına, kurumlarına ve siyasilerine karşı saygılı olmaya davet ederiz.



Cumhuriyetçi Türk Partisi

27.04.2021