  • BIST 1.394
  • Altın 449,435
  • Dolar 8,2610
  • Euro 9,6919
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA57 Covid-19 Vakası, 1 ölüm!

CTP:İnsanlar açken bu neyin galası?

» »
Cumhuriyetçi Türk Partisi Mağusa İlçe Örgütü Pandemi kısıtlamaları sadece halk için mi geçerlidir? başlıklı açıklama yaptı...
CTP:İnsanlar açken bu neyin galası?

Cumhuriyetçi Türk Partisi Mağusa İlçe Örgütü Pandemi kısıtlamaları sadece halk için mi geçerlidir? başlıklı açıklama yaptı...

İşto o açıklama

magusa-aciklama.jpg

Kendi kararlarını alma becerisinden yoksun, halkını düşünmeyen azınlık hükümeti, birbiriyle çelişen kararlar üretmeye de devam etmektedir. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararları keyfi ve hukuk dışı yöntemlerle yok sayan, halkımızı pandemi döneminde sağlıkta ve ekonomide yıkıcı bir krize sürükleyen bir önceki hükümet gibi şimdiki UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin de kendi insanına önem vermediği aşikardır. Ülkemizin sanatçıları, tiyatrocuları, müzisyenleri bir senedir toplum sağlığını korumak adına devletin aldığı kararlardan dolayı sanatlarını icra edemezler ve gerekli mali destekten de mahrum kalırlarken, yurtdışından gelen film ekiplerine pervasızca olanaklar sağlanmıştır. Buna karşın söz konusu dizi filmin, Kıbrıs Türk halkının kültürel gelişmesi, sanatımız ve sanatçımızın desteklenmesi, ülkemizin kalkınması ve refahı gözetilmeden çekimlerine devam edilmiştir. Söz konusu dizinin, tarihsel çarpıtmalardan arındırılmasının sağlanması için konunun uzmanı hiçbir Kıbrıslı Türk tarihçinin ekip kadrosunda yer almaması da ülkemizdeki kültürel asimilasyon endişelerini artırmıştır. Mağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı salonlarında yüz ellisi yurtdışından karantina kuralları ihlâl edilerek getirtilecek toplamda dört yüz davetli ve onlarca teknik görevlinin katılımıyla kapalı bir ortamda “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizinin galasının yapılması kabul edilemezdir. Üstelik aynı salonlarda katılımcılara yönelik kokteyl verileceği de öğrenilmiştir. Azınlık hükümeti Başbakanı Sayın Saner’in, bu galanın pandemi kurallarına uygun olarak yapılacağı açıklaması ise zevahiri kurtarmak için yapılmış uydurma bir açıklamadır. Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan ve halkın birlik, beraberlik ve sağlığını korumakla yükümlü Sayın Tatar’ın, pandemi kurallarını ihlâl ederek dört bir yanda film çeken ayrıcalıklı ekibin film setlerini ziyaret ederken gösterdiği pervasız tutumu Sayın Saner de yinelemekte beis görmemiştir. Sizleri kınıyoruz. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı ve hükümet tarafından uygulanması zorunlu ilân edilen bağlayıcı kararlar sadece sıradan yurttaşlar için mi geçerlidir? Anayasa, yasalar ve devletin kararları yurtdışından gelen ve ülkemizde bulunan ayrıcalıklı kesimler için geçerli değil midir? Pervasız ihlâllerin yarattığı ve yaratacağı ağır sağlık sorunlarını ve ona bağlı yıkıcı ekonomik bedelleri sadece sıradan vatandaşlara ödetmek adalet midir? Toplum sağlığını gözeterek işletmelerinin kepenklerini indiren, evlerinde açlık sınırında yaşam mücadelesi veren sahipsiz halkımız, üstüne düşen bütün sorumlulukları fedakârca yerine getirmişken, bu dizinin galası bahanesiyle ortada hiçbir mantıklı gerekçe de yokken ve belli ki siyasi propaganda amacıyla düzenlenen bu organizasyon için kalabalık bir grubu kapalı salonda toplamayı halk sağlığı açısından son derece yanlış bulduğumuzu belirtiriz. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarına harfiyen uyularak bu etkinliğin derhal iptal edilmesini talep ediyoruz. Halk sağlığı ve kamu otoritesi hiçe sayılıyor! Talimatla yasaları ihlâl ediyorsunuz! Üç günlük karantinasız girişleri yaptırdınız, özel jetler getirdiniz Covid-19 patladı! Kapandık!

Kumarhanelerde yılbaşı partisi yaptırdınız Covid-19 patladı! Yine kapandık! Şimdi de kapalı salonda Gala yaptırıyorsunuz! Covid-19'u yeniden patlatmanıza ve HAYATI TEKRAR KAPATMANIZA ASLA RAZI DEĞİLİZ!


 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTTB:Yetkilileri bilimsel temelli kararlar üretip bu doğrultuda davranmaya davet ederiz31 Mart 2021 Çarşamba 16:15
  • Güngördü:Restoranların Covid-19 önlemleri açısından denetleme yetkisi belediyelerdedir31 Mart 2021 Çarşamba 16:09
  • Aselsan A.Ş. tarafından Polis Genel Müdürlüğü’ne araç teslim edildi31 Mart 2021 Çarşamba 16:06
  • EL-SEN:Bu memleket,bu kurumlar bizim, biz yöneteceğiz!31 Mart 2021 Çarşamba 15:34
  • Arıklı'dan hellimin tescili hakkında açıklama31 Mart 2021 Çarşamba 15:31
  • Dikkat! Sağanak Geliyor!31 Mart 2021 Çarşamba 15:28
  • “Dikenli Tellerin iki tarafında birlikte: Krize kadın bakışıyla cevabımız” adlı panel düzenlendi31 Mart 2021 Çarşamba 15:26
  • Meclis Hukuk, Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi Toplandı31 Mart 2021 Çarşamba 15:14
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Mavi Vatan Derneği Heyetini Kabul Etti31 Mart 2021 Çarşamba 14:39
  • Hellim tescili ile ilgili karar 1 Ekim 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek31 Mart 2021 Çarşamba 14:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti