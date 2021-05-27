CTP’li Asım Akansoy: “KKTC'de medyamız tehdit ediliyor, haberi geri çek deniyor"

Genel Kurulda konuşma yapan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Asım Akansoy, Türkiye medyası yanında dünya medyasında da yankılandığını, her geçen gün yeni haberlere bazen yeni belgelerin de yansıdığını ifade ederek, yerelde bizim medyamızın ise sıkıntı içinde olduğunu ifade etti.

Akansoy, Adalı Cinayeti ve Uyuşturucu kaçakçılığı iddiaları ile ilgili “KKTC'de Medyamız tehdit ediliyor.. Haberi geri çek deniyor" ifadelerini kullandı.