CTP'li Belediye Başkanı'ndan çalışana tehdit iddiası: "Seni öldürürüm"

CTP'li Belediye Başkanı Erdoğan geçen sene bir gazeteciyi tehdit ettiği için kefalete bağlanmıştı...Şimdi de bir çalışanı tehdit ettiği iddia ediliyor

Cumhuriyetçi Türk Partili başkan Cemal Erdoğan tarafından idare edilen Esentepe Belediyesi’nde çalışan emekçi işçiler tam 7 aydır maaşlarını alamıyor. Maaşlarını alamamak bir yana dün sabah belediye binası arkasında oturan işçilerden Mustafa Günay, yanlarına gelen Belediye Başkanı Cemal Erdoğan tarafından bizzat önce tehdit edildiğini sonra da yakasından tutularak itildiğini iddia etti. Mustafa Günay, yanlarında arkadaşlarının da bulunduğu bir sırada başkan Cemal Erdoğan’ın kendisini tehdit ederek “seni öldürürüm” dediğini, sonra da yakasından tutarak ittiğini söyledi.

ERDOĞAN POLİSE ŞİKAYET EDİLDİ

Polise giderek başkan Cemal Erdoğan’ın yaptıklarını anlatan belediye işçisi Mustafa Günay, polise ifade verdi ve başkan Cemal Erdoğan’dan şikâyetçi oldu. Esentepe belediye çalışanı Mustafa Günay bir çok kişinin başkan Cemal Erdoğan’ın tehditlerinden korkarak şikâyetçi olamadığını savundu.

Belediyeden maaş alamayan birçok kişinin, belediyede olması gerekirken değişik işyerlerinde çalıştıkları, başkan Cemal Erdoğan’ın da bunlara göz yumduğunu yasadışılıkların devam ettiği bilgisi alındı.

YALINKAYA BAŞKANIN SÖZÜNÜ TUTMADIĞINI SÖYLEDİ

Belediye Emekçileri Sendikası Mustafa Yalınkaya ile yaptığımız telefon görüşmesinde, Yalınkaya işçilerin 7 aydır maaşlarını alamadığını doğruladı ve en önemlisi de sendikamıza kayıtlı işçilerden birisinin bizzat başkan Erdoğan tarafından tehdit ve darp edilmesi dedi. Bunu kabul edemeyeceklerini ifade eden Yalınkaya, başkanın kendilerine maaşların ödenmesine yönelik söz verdiğini ama gelinen bu aşamada sözlerini tutmadığını her seferinde ertelediğini ifade etti.

BES Başkanı Yalınkaya bugün Esentepe belediyesine gelerek toplantı yapacaklarını ve karar alacaklarını söyledi. Yalınkaya sendikalarına kayıtlı işçilerin haklarını korumada kararlı olduklarına vurgu yaptı. Esentepe Belediyesi’nde çalışan işçiler Nisan ayı hariç tam 7 aydır hak ettikleri maaşlarını alamıyorlar. Her seferinde ödeyeceğim diyen Başkan Cemal Erdoğan, işçilerin maaşlarını ödemeyerek bu sözünde durmuyor.

AİLELER ERHÜRMAN’DAN YARDIM İSTİYOR

Yedi aydır maaş alamayan işçiler ve aileleri zor durumda, çocuklarını dahi okula gönderemediklerini söyleyen aileler, Hükümetten ve kendi partisi olan Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin genel başkanı olan Başbakan Tufan Erhürman’dan yardım istiyorlar.(Haluk Doğandor)

GEÇEN SENE NE OLMUŞTU?

StarKıbrıs'ın haberine göre, Gazeteci Haluk Doğandor’u yaptığı çevre haberi sonrasında telefonla taciz eden CTP’li Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, yargılandığı Girne Kaza Mahkemesi tarafından suçlu bulunarak mahkum oldu

2015 yılı Eylül ayı başında Esentepe Belediyesi tarafından Esentepe sahilinde yapılmakta olan plaj düzenlemesi sırasında, Şehir Planlama Dairesi tarafından verilen ön onay iznine muhalefet ederek, yasa dışı düzenlemeler yapılması sonrasında Haluk Doğandor’un yaptığı haber sonrasında, Girne Kaymakamlığı ve Çevre Koruma Dairesi yasadışılığı tespit etmiş ve yasal işlem başlatmıştı.

Girne Kaymakamlığı izinsiz yapılan sahayı mühürlemek, Çevre Koruma Dairesi ise çevreyi tahrip ettiği için kestiği ceza makbuzunu tebliğ etmek için bölgeye gittiğinde orada bulunan Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan ve bir kısım belediye çalışanı ve Esentepe’li gençler tarafından işlem yapılması engellenmişti.

Devlet görevlilerini engelleyen başkan ve beraberindekilerin yaptığı illegal davranışlar yine Haluk Doğandor’un haberlerinde yer almıştı. Bu olayların sonrasında Esentepe’nin CTP’li Belediye Başkanı Cemal Erdoğan gazeteci Haluk Doğandor’u, kendi cep telefonu ile değil Esentepe Belediyesi’ne ait bir telefonla 02-09-2015 tarihinde akşam saatlerinde arayarak aynen şu sözleri sarf etmişti; “Sen bu yaptığın haber ile haddini aştın, birileri seni gelir dağa kaldırır aklın başına gelir.”

Gazeteci Haluk Doğandor’a telefonla yaptığı bu tehdit dolu sözlü taciz sonrası, Doğandor, Girne Polis Müdürlüğü’ne giderek suç duyurusunda bulunarak dava açılmasını sağlamıştı. Girne Kaza Mahkemesi’nde devam eden dava sonrası, eldeki delil ve bulgular sonrası Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan Girne Kaza Mahkemesi tarafından suçlu bulunup mahkum oldu.

Girne Kaza Mahkemesi yaptığı ceza takdirinde, Fasıl 305 Telgraf Yasası “Telefonda tacizlik” suçu için azami 6 aya kadar hapislik cezası öngördüğünü ifade etmiştir.

Bu tür suçların kesinlikle ciddiye alınması gereken ve de amme menfaatini yakından ilgilendiren suçlar olduğu değerlendirmesinde bulunan Girne Kaza Mahkemesi hafifletici unsurlar ışığında sanık Cemal Erdoğan’ın hayatının bundan sonraki döneminde daha düzgün, yasalara saygılı bir şekilde hayatını idame ettirmesini sağlama adına Sanık Cemal Erdoğan’ı kefalete bağlamayı uygun gördü. Dolayısıyla Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, 5 yıl boyunca sulh ve sükunu koruyup, iyi ahlak sahibi olacağına ve suç işlemeyeceğine dair 10.000 TL’lik kefalet senedi imzalamasına Girne Kaza Mahkemesi yargıcı tarafından karar verildi. (Kaynak:StarKıbrıs)