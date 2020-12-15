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CTP'li Candan : Bu işin faturası güneyde çalışan işçilere kesilemez

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CTP'li Candan : Bu işin faturası güneyde çalışan işçilere kesilemez
CTP'li Candan : Bu işin faturası güneyde çalışan işçilere kesilemez

İşte açıklama;

BU İŞİN FATURASI GÜNEYDE ÇALIŞAN İŞÇİLERE KESİLEMEZ

Güneyde yaklaşık 2bin Kıbrıslı Türk çalışan var. Son 6 ayda güneyde çalışanlarda sadece 2 pozitif vaka görülmüş. Bu rakam hergün hava ya da deniz yoluyla ülkemize gelen pozitif vaka sayılarıyla kıyaslanamaz bile. Güneyde çalışanlar sık sık test yaptırıyor. Son 10 günde 2 kez test yaptırmışlar. Dün alınan ani bir kararla işlerine gitmeleri engellenmiş durumda. Bugün bir yandan Sağlık Bakanlığı ile görüşmeye çalışırken, bir yandan da tepkilerini haklı olarak yağmur altında sokakta gösteriyorlar. Hükümet gecikmeksizin bu mağduriyetin önüne nasıl geçilebileceğini masaya yatırmak zorundadır. Faturanın güneyde çalışan Kıbrıslı Türklere kesilmesi kabul edilemez...

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