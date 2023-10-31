“CTP’li değilim, parti ayırmaksızın doğru sese nefes verdim”

Katıldığı bir tv yayınında CTP’nin organize ettiği yürüyüşe gittiği için bazı eleştiriler aldığını söyleyen Serdar Denktaş, “Bana, yanlış yola gitti CTP’nin yanında durdu diyenler oldu. Ben CTP’li değilim, CTP ile siyasi olarak hiçbir uyumum yok. Fakat, sağcısına solcusuna bakmaksızın her kesimden insanımızın mutsuzluğunu dile getirmek için toplandığı ve ülkeyi yönetenlere sesini duyurmak istediği bir yürüyüşe, sırf CTP organize etti diye katılmamazlık yapmadım. Siyaseten fikirlerimiz ayrı olsa da ülkenin durumu ile ilgili kim doğru bir ses çıkarırsa ben de ona bir nefes olurum. Yürüyüşte her kesimden insanımız, sendikamız ve sivil toplum kuruluşumuz vardı. Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük ağabeyimiz vardı. Bizi eleştiren insanlar olayı çok yanlış okuyor. Serdar Denktaş’ı, Tufan Erhürman’ı Mehmet Küçük’ü bir araya getiren ne oldu diye düşüneceklerine, hala kamplaşmayı körüklüyorlar” diye konuştu. Yürüyüşte bulunan herkesin ekonominin daha iyi olması, insanımızın refah seviyesinin artması, çocuklarımızın ülkeyi terk etmemesi ve daha iyi eğitim alması için yürüyüşte bulunduğunun altını çizen Denktaş, “Bu konularda hepimizin konuşması, karşıt fikri kucaklaması gerekir, bunlar siyasi kamplaşmayı reddeden konulardır. Birbirimize saldırmamızı reddeden konulardır. Bu konulardaki kutuplaşma ülkeye hiçbir fayda sağlamaz” dedi.

“BU ÜLKE İÇİN MEHMETÇİK İLE MÜCAHİT BERABER MÜCADELE ETTİ”

Ülkenin kimlikler üzerinden üçüncü bir kutba doğru götürüldüğünün altını çizen Denktaş, Kıbrıslı Türklerin 1974’e kadar savaştan geçtiğini ve büyük mücadeleler verdiğini söyleyen Denktaş, “1974’te Mehmetçik ve mücahit beraber savaştı, beraber can verdi, beraber kan döktü. Bu toprakları vatan yaparken bu beraberliği yaşadık da şimdi bu vatanda daha mutlu olmayı birbirimizi ötekileştirerek, birbirimizi sevmeyerek mi başarabileceğiz? Hayır. Kucaklaşmak zorundayız, yapabilecek çok şeyimiz var bu ülkede” dedi.

“TURİZM, SİYASET ÜSTÜ BİR DEVLET POLİTİKASI OLMALI”

Serdar Denktaş, “KKTC için turizm, siyaset üstü bir devlet politikası olmalı. Ben kendi Turizm Bakanlığı dönemimde böyle hareket etmiştim. Yaptığım çalışmalar arasında, turizm master planı, turizm örgütü, organize turizm yatırım bölgeleri ve uçuş sayılarını artırmak gibi KKTC’nin turizm gelirlerinin yükselmesini sağlayan faaliyetler vardı. Fakat bugün geldiğimiz noktada turizmde planlı bir çalışma görülmüyor. Günü kurtarmak üzerine çalışmalar yapılıyor. Güneyden buraya geçişlerin 5 milyon kişiye ulaştığı günümüzde, bu noktaya kafa yorulmalı ve buradan gelecek gelirin akıllıca toplanması gerekir” diye konuşan Denktaş, turizmin geleceği ile ilgili şunları söyledi: “Coğrafyamız bir ateş çemberinde, Avrupalı turistten çok Türkiye pazarına yönelmeliyiz. En çok turist potansiyeli oradan görünüyor. Fakat bunun için öncelikle uçak bileti fiyatlarının makul bir seviyede olması gerekir. Bazı saatlerde uygun fiyatlar varken bazı saatlerde uçuk fiyatların olması akıl alır bir iş değil, bu konuya derhal bir düzenleme yapılması gerekir” dedi.