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CTP'li Doğuş Derya: "4'lü koalisyonu bozup UBP ile hükümet kuran HP değil mi?"

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CTP'li Doğuş Derya: "4'lü koalisyonu bozup UBP ile hükümet kuran HP değil mi?"
CTP'li Doğuş Derya: "4'lü koalisyonu bozup UBP ile hükümet kuran HP değil mi?"

CTP'li Doğuş Derya ''CTP elini taşın altına koymalı'' söylemlerini eleştirdi ve toplumu balık hafızalı sanmayın dedi....

İşte Derya'nın açıklaması:

TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ BIRAKMAYACAKSINIZ, SONRA DA ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMA EDEBİYATI YAPACAKSINIZ...

Neymiş? UBP-CTP-HP koalisyonu kurulmalıymış. "CTP elini taşın altına" koymalıymış. Evet CTP her iktidara geldiğinde kendisinden önce yaratılan enkazı toplamak için uğraşan bir parti, o yüzden ülkede taş üstünde taş bırakmadığınız için CTP'yi anmanız normal. Ama toplumu balık hafızalı sanmayın. Cumhurbaşkanlığı seçimi hesaplarıyla 4'lü Koalisyonu bozup UBP ile hükümet kuran HP değil mi? Mart'tan beridir ülkenin pandemi dolayısı ile girdiği onca sıkıntının çözümlenmesi için "Kriz Masası kuralım, hep birlikte uğraşalım" diyen CTP iken, ülkenin ekonomi, sağlık ve eğitim başta olmak üzere hükümetiniz tarafından darmadağın edilmesine karşı en yapıcı önerilerle gelen CTP iken, taş edebiyatı yapmadınız da şimdi mi aklınız başınıza geldi? "Hükümetten çekildik" diye açıklama yapmanızın üzerinden 1 ay geçti, bakanlarınız istifa bile vermedi. Memleketin demokrasisi, iradesi ayaklar altına alındı, tek kelime etmediniz; şimdi de taş-el edebiyatı ile zevahiri kurtarmaya çalışıyorsunuz. Yapmayın!

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