CTP’li gençler, “Barış ve Demokrasi” taleplerini haykırdı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü bugün “Barış ve Demokrasi için Mücadele” eylemi düzenledi, iradeye yapılan müdahaleleri protesto etti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü bugün “Barış ve Demokrasi için Mücadele” eylemi düzenledi, iradeye yapılan müdahaleleri protesto etti. Yiğitler Burcu’nda toplanan gençler, Cumhurbaşkanlığı’na yürüdü ve burada basın açıklaması yaptı. Yürüyüşte “Birlik, Mücadele, Dayanışma”, “Kıbrıs’ta Barış Engellenemez”, “Müdahale Değil Özgürlük” sloganları atan gençler, basın açıklamasını yaptıktan sonra eylemi sonlandırdı. Eyleme Genel Sekreter Erdoğan Sorakın’ın yanı sıra, milletvekilleri ve parti yöneticileri de katıldı. Gençlik Örgütü Başkanı Doğukan Akdeniz tarafından okunan açıklama şu şekilde:

“ÖZNE OLMA MÜCADELEMİZE DARBE VURULDU”

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öncesinde başlayan ve halen devam eden demokrasimize müdahale süreci, Kapalı Maraş’ın açılması adı verilen süreçle birlikte farklı bir boyut kazanmıştır. Bu haliyle Maraş açılmamış, Maraş’ın bir bölümü yalnızca ziyarete açılmıştır.

Kıbrıs sorununun çözümü yönünde iki toplumun yakınlaşmasına katkı sağlayabilecek bir konu, bir yandan demokrasimize müdahalenin aracı haline getirilmekte, öte yandan ise Kıbrıslı Türkleri bir kez daha uluslararası hukuku ihlal eden taraf konumuna düşürme riski içermektedir.

Kıbrıslı Türklerin demokrasisine fütursuzca yapılan müdahaleler ve bu müdahalelere kol kanat geren Sn. Tatar’ın başı çektiği zihniyet Kıbrıs Türk halkının yıllardır süregelen özne olma mücadelesine ve demokratik geleneklerine en büyük darbeyi vurmaktadır. Bugünkü eylemimizi “işte bunlar devletin kuruluş yıldönümünde eylem yapıyorlar” diye istismar etmeye çalışanlar bilsinler ki Kıbrıslı Türklerin bu topraklardaki özne olma mücadelesine en büyük zararı vermektedirler. Bugünkü eylemimiz tam da bu nedenlerle anlamlıdır.

Acılarla dolu yıllar geçirmenin ne demek olduğunu bilen bizler, hem kendi içimizde toplumsal özgüvenimizi hem de dünya çapında imajımızı zedeleyen Sayın Tatar’ı şiddetle kınıyoruz. Ne acılarla dolu tarihimiz bu şekilde istismar edilebilir, ne de bu yolla demokrasimiz çiğnenebilir!

Kimse sanmasın ki, siyaseti salt bugünden okuyup, bizi bu gergin ortama sürükleyen kişileri ve olayları unuttuk… Biz CTP’li gençlerin, bu toprakların demokrasi ve barış memleketi olacağı günlere, hiçbir bireyin ayrımcılığa maruz kalmayacağı günlere kadar mücadelelerimizden vazgeçmeyeceğimiz bilinsin!

Demokrasimize ve özgürlüklerimize müdahale edildiğinde bu meydanları dolduracağımız ve gereken cevapları vereceğimiz akıllarda bulunsun! Tüm barış ve demokrasi yolunu seçmiş gençlere açık çağrımızdır, CTP Gençlik Örgütü buradadır ve demokrasimize sahip çıkmak için her türlü mücadeleye hazırdır! Hiç bıkmadan ve usanmadan söyleyeceğiz! Burası MEMLEKETTİR! Bu memleket bizimdir ve çok derin kökleri olan demokrasimiz hiç kimsenin, hele de Sayın Tatar’ın oyuncağı değildir.”