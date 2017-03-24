CTP’li gençler girişimcilere ziyaret başlattı

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü, genç girişimci ve üreticilere ziyaret başlattı.

Üreten, girişimci ve emekçi gençlerin yaşadığı sıkıntılarla ilgili bilgi alıp, geleceği birlikte planlamak için harekete geçen gençler ziyaretlere Mağusa ve İskele’den başladı. Gençlik Örgütü Genel Başkanı Şehan Tomgüsehan, Genel Sekreter Hüseyin Aranır ile MYK üyeleri Bertu Dedeler ve Feriha Tel’in katıldığı ziyaretlerde kişilerin girişim hikayeleri ve yaşanan sıkıntılar hakkında bilgi alındı. Çözüm önerilerinin tartışıldığı ziyaretlerde genç girişimciliğin devlet teşviki olması gerektiği, yerli üretimde gençlerin daha fazla yer almasına olanak tanınması gerektiği ve yasal eksikliklerin mesleklerin korunması ve gelişmesine engel olduğu vurgulandı. Gençler üreten nesiller olmak ve yaratmak gibi bir sorumlulukları olduğunu belirterek el ele vererek ülkeyi kalkındırmak zorunda olduklarını ifade etti.

TAHSİLAT DAVALARI UZUN YILLAR SÜRÜYOR

Mağusa'da Süper Kola Direktörü Melih Eyupoğlu'nu ziyaret eden CTP’li ekip, üretime ara verdikten yıllar sonra üniversiteden mezun olarak adaya dönen Melih Eyupoğlu'nun yeniden 'Süper Kola' markasını üretmeye başlaması hakkında bilgi aldı. Şuan mandalina aromalı 'Süper Gold' ve limon aromalı 'Bubble Up' ürettiğini de belirten Eyupoğlu, ülke ekonomisinin zayıflamasından dolayı piyasada para akışının yavaşladığını ve üretimde olmasa da para tahsilatında sıkıntılar yaşandığını ifade etti. Yaşanan sıkıntılarla ilgili fikir birliği yapan gençler, tahsilat davalarının mahkemelerin yoğunluğundan ötürü uzun yıllar sürdüğünü de belirtti.

İŞİN EHLİ OLMAYANLAR İŞ YAPIYOR

İskele merkezde bulunan Ada Peyzaj ve Ada'm Psikolojik Danışmanlık ve Reabilitasyon Merkezi'ni de ziyaret eden CTP’li gençler, burada Psikolog Faik Cemmedo ve Peyzaj Mimarı İpek Serdar Cemmedo yaşadıkları sıkıntıları ve her iki meslekle ilgili eksik olan yasal düzenlemeleri değerlendirdi. Yasal eksikliklerden dolayı yeni çıkan psikoloji tedavi yöntemlerinin uzman olmayan kişiler tarafından uygulandığına değinen Psikolog Faik Cemmedo, denetimlerin yapılmadığını ve halkın mağdur edildiğini belirtti. Peyzaj Mimarı İpek Serdar Cemmedo da aynı şekilde yeni bir alan olan peyzaj mimarlığı mesleğinin yasal olarak düzenlenmediği ve bu yüzden peyzaj çizimlerinin işin ehli olmayan uzmanlar tarafından yapıldığını belirtti.

ÖZEL EĞİTİMDE YASAL SORUNLAR

Son olarak, Yerdeki Yıldızlar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden ekip, Özel Eğitim Uzmanı ve Direktör Dervişe Selimoğlu ile merkezi gezerek, çocukların farklı özel eğitim yöntemlerini yerinde inceledi. Okulda bulunan öğrencilerle keyifli saatler geçiren gençler, Selimoğlu'ndan özel eğitim alan çocuklar ve özel eğitim yöntemleri hakkında bilgi aldı. Özel eğitimde bulunan yasal sorunlara da değinilen ziyarette bu sorunların nasıl çözülebileceği konularında fikir alış verişinde bulunuldu.