  • BIST 110.932
  • Altın 174,776
  • Dolar 4,0605
  • Euro 4,9845
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 24 °C
FLAŞ HABERTürkiye'de BASKIN Seçim ...İşte o tarih

CTP’li Hasan Ulaş Atıok: "Suç yoksa özür dileyelim"

» »
7 Ocak seçimlerinde CTP'den aday olan Hasan Ulaş Altıok sosyal medya hesabından ilginç bir açıklamada bulundu... Altıok'un açıklaması şöyle:
CTP’li Hasan Ulaş Atıok: "Suç yoksa özür dileyelim"

"ŞEFFAFLIK VE ADALET ADINA...

Çok samimi olarak rica ediyorum. Resmi belgelere geçmiş Ercan rüşveti iddiaları, sözleşmenin 4 yıl uzatılması, Özgürgün’ün trilyonları ve seçim öncesi özellikle de Bakanlar Kurulu tarafından dağıtılan vatandaşlıklar yasal ise söyleyin de en azından insanlardan bir özür dileyelim. Şahsen ben bu konularda iddialara güvenerek ağır laflar ettim, sert eleştirilerde bulundum. Gereğini yapabilmem için şeffaflık ve adalet adına bir açıklama lütfen."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Gelibolu-Marmara bağlantı köprüsü hizmet vermeye başladı23 Nisan 2018 Pazartesi 13:44
  • Basın-Sen, Ayhan Hikmet ve Ahmet Muzaffer Gürkan’ı andı23 Nisan 2018 Pazartesi 12:37
  • Akıncı: "Rum liderler uzun yıllar yanlışlar peşinde koştu"23 Nisan 2018 Pazartesi 12:24
  • Özyiğit: “Atatürk’ün ilkeleri ışığında yolumuzu bulmaya ve geleceğimizi şekillendirmeye devam ediyoruz”23 Nisan 2018 Pazartesi 11:35
  • Kurumsal Gelişim Eğitim Programı KKTC’de düzenleniyor23 Nisan 2018 Pazartesi 11:31
  • Ramiz Gürsoy hayatını kaybetti23 Nisan 2018 Pazartesi 10:43
  • Özyiğit: Barış içinde bir ülke sağlanmalıdır23 Nisan 2018 Pazartesi 10:26
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tören ve etkinliklerle kutlanıyor23 Nisan 2018 Pazartesi 10:24
  • Kaya Palazzo’ya yasadışı izin23 Nisan 2018 Pazartesi 09:24
  • Benli’nin başkanlığına 'Tüzük' engeli23 Nisan 2018 Pazartesi 07:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti