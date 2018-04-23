CTP’li Hasan Ulaş Atıok: "Suç yoksa özür dileyelim"

"ŞEFFAFLIK VE ADALET ADINA...

Çok samimi olarak rica ediyorum. Resmi belgelere geçmiş Ercan rüşveti iddiaları, sözleşmenin 4 yıl uzatılması, Özgürgün’ün trilyonları ve seçim öncesi özellikle de Bakanlar Kurulu tarafından dağıtılan vatandaşlıklar yasal ise söyleyin de en azından insanlardan bir özür dileyelim. Şahsen ben bu konularda iddialara güvenerek ağır laflar ettim, sert eleştirilerde bulundum. Gereğini yapabilmem için şeffaflık ve adalet adına bir açıklama lütfen."