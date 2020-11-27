CTP'li İncirli:''UBP’liler ülkeye başbakan da seçiyoruz, dediler...Üyelerin İradesi nerede?''

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Sıla Usar İncirli, ADA TV'de 'Gündem Özel' adlı programa konuk oldu.

UBP’lilerin kongrede “başbakanı da seçeceklerini” ifade ettiklerini kayden Sıla Usar İncirli, “ülkemiz için oldukça büyük bir rakam olan ve saygı duyulması gereken UBP’li 7 bine yakın üyenin iradesi nerededir? Parti içi mesele değil, bunu sormak hepimizin hakkı” ifadelerini kullandı.

Katıldığı TV programında açıklamalarda bulunan CTP'li Sıla Usar İncirli şöyle konuştu;

“UBP’liler dedi ki kongrede Başbakan da seçilecek, oysa Satın Tatar vekalet vermeyerek buna da kimseyi layık görmedi. O oldu, bu oldu… Böyle bir konfor var mı siyasette? Herkese şirin görünme çabası… Karar verirsiniz ve yürürsünüz. Başbakan vekilimiz olmadığımız için de, hükümet olmadığı için de ülke boş viteste nereye gideceği belli olmayan bir şekilde ilerliyor... Vatandaş büyük zarar içinde, zaten pandemi nedeniyle ekonomik olarak berbat halde… Bir de hükümetsiz olmaktan dolayı sorunlar yaşanıyor. UBP neticede kendi başkanını da seçemedi. 6 bin 800 üyeli parti kurultayda neden oy kullandı. 6 Bin 800 rakamı büyük ve saygı gösterilmesi gereken bir rakamdır. Bu insanların iradesi nerede? Ben bunu sormak istiyorum: Parti içi mesele değil, bunu sormak hepimizin hakkı, çünkü UBP’liler ülkeye başbakan da seçiyoruz, dediler.”