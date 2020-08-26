  • BIST 1.097
  • Altın 453,715
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6714
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1503 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 6 kişi taburcu edildi

CTP'li Kutlay Erk “Doğruyu söylemek durumundayım, Akıncı öndedir”

» »
“Akıncı’ya destek veren partilimiz yok mudur? Evet vardır”
CTP'li Kutlay Erk “Doğruyu söylemek durumundayım, Akıncı öndedir”

CTP Eski Genel Sekreteri, bir dönem Dışişleri Bakanlığı da yapmış olan partinin etkili isimlerinden Kutlay Erk, Diyalog TV’nin devamı TV 2020’ye konuk olarak seçime dair değerlendirmeler yaptı.

 

“Doğruyu söylemek durumundayım, Akıncı öndedir”

“Doğruyu söylemek durumundayım, Akıncı öndedir. Aradaki fark 8 puan civarıdır diye biliyorum. Bir başka veri tabanına göre de Akıncı ilk günden itibaren hep birinci sıradaydı, şimdi de hep birinci sıradadır. Sayın Akıncı’nın durumu, istikrarlıdır, ilk turda desteği şimdiki verilere göre %32-34 arasındadır” diye konuşan Erk, Erhürman’ın seçimde Akıncı’nın önünde yer alma ihtimali için ilginç bir yorum yaptı… İşte Erk’in o açıklaması:

“Erhürman’da bir miktar yükselen bir eğilim vardır. Bu eğilim gelir de Akıncı’yı geçer mi? Bir CTP’li olarak onu umuyorum, istiyorum, arzu ediyorum, keşke olsa derim.”

 

“5 yılda sonuca ulaşılamaması büyük oranda Rum tarafından kaynaklanıyor”

“Yiğidi öldür hakkını yeme derler, Sayın Akıncı bu 5 yılda Kıbrıs sorununda ortaya koyduğu vizyona ulaşmak için çok çaba harcamıştır. Çok da yol kat etmiştir” diye de konuşan Erk, 5 yılda sonuca ulaşılamamasının büyük oranda Rum tarafından kaynaklandığını dile getirdi.

 

“Akıncı’ya destek veren partilimiz yok mudur? Evet vardır”

Konuşmasının devamında CTP içerisinde Cumhurbaşkanı Akıncı’ya oy verecek kişilerin bulunduğuna değinen Erk, “Sayın Akıncı’ya destek veren partilimiz yok mudur? Gerçekleri saklamamak lazımdır. Evet partimizde Sayın Akıncı’ya destek verenler vardır. 2 ay önce çok daha fazlaydı, şimdi giderek azalma eğilimi vardır. Eğilimi hala Akıncı’ya olan arkadaşlarımız vardır, onlarla da konuşup görüşerek ikna etmeye çalışıyoruz” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye Cumhuriyeti'nden Kayıp Şahıslar Komitesi'ne 100 Bin ABD Doları bağış26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:07
  • Hava Sıcaklığı 40 Dereceyi Bulacak26 Ağustos 2020 Çarşamba 13:59
  • Gazimağusa’da Uyuşturucu.. 2 tutuklu26 Ağustos 2020 Çarşamba 13:53
  • Sıcaklık yeniden yükseliyor...26 Ağustos 2020 Çarşamba 13:51
  • Başkan Harmancı, K.T. Toplu Taşımacılar Birliği Derneği’ni kabul etti26 Ağustos 2020 Çarşamba 13:50
  • İhtiyar Heyeti Üyeliğine Adaylık İçin Başvuru Tarihi 4 Eylül26 Ağustos 2020 Çarşamba 13:45
  • YSK, Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin Adaylık Başvuru Gününün 4 Eylül Cuma Olduğunu Hatırlattı26 Ağustos 2020 Çarşamba 13:35
  • Oğuz, Küçükbaş Desteğinin Hafta İçi Ödenmesi İçin Gerekli Çalışmalar Yapılıyor26 Ağustos 2020 Çarşamba 13:25
  • Hasta Destek Birimi için çalışmalar başlıyor26 Ağustos 2020 Çarşamba 13:15
  • Özyiğit: “Hükümet Kararlarından İki Ortak Eşit Derecede Sorumludur”26 Ağustos 2020 Çarşamba 13:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti