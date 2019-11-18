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CTP’li Milletvekilleri Meclis Genel Kurulunu Terk Etti

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CTP’li Milletvekilleri Meclis Genel Kurulunu Terk Etti
CTP’li Milletvekilleri Meclis Genel Kurulunu Terk Etti

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda “salon boş” ve “62. madde tahtında çok fazla söz alındı” gibi tartışmalar oldu. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleri hükümet mensuplarının salonda olmamasını eleştirdi ve Genel Kurul salonunu terk etti.

Salondan çıkılmadan önce CTP milletvekili Armağan Candan yerinden söz aldı. Candan, Ana Muhalefet Partisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Kıbrıs konusunda konuşma yaparken Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve kabine üyelerinin salonda olmamasını eleştirdi.

Candan, “Biz Başbakanı da Başbakan Yardımcısını da dinledik. Konuyu tartıştık. Bu kadar önemli bir konuda Ana Muhalefet Başkanı konuşurken salonda olunmaması saygısızlık” dedi ve CTP’li milletvekilleri Genel Kurul salonunu terk etti.

O sırada salona giren Başbakan Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Erhürman’ı dışardan dinlediklerini söyledi. Genel Kurulda 62. madde tahtında söz almalar da eleştirildi.

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