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CTP'li Özdenefe: "Anafartalar Lisesi Girne’nin simgelerindendir"

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CTP'li Özdenefe: "Anafartalar Lisesi Girne’nin simgelerindendir"
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 10.30’da Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı başkanlığında toplandı.

İlk olarak Genel Kurul’dan bir daha görüşülmek üzere komiteye geri alınan “Veteriner Hizmetleri Yasa Tasarısı”nın üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere görüşülerek, oybirliğiyle kabul edildi.

ÖZDENEFE

CTP milletvekili Fazilet Özdenefe, Girne Anafartalar Lisesi konusunda konuşma yaptı. Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova’nın Anafartalar Lisesi’nin taşınmasından sonra binanın eğitim alanında hizmet vereceğini söylediğini, ancak açıklamalarının “tutarlı ve bilimsel” olmadığını savundu. 
Özdenefe, ortaya atılan iddialar üzerine Bakanın açıklama yaptığını ancak açıklamaların tatmin edici olmadığını savunarak, okulda 850 öğrencinin eğitim aldığını, öğrencilerin büyük bölümünün okula yürüyerek gittiğini, lisenin Girne bölgesine de katkı sağlayan bir okul olduğunu söyledi. 
Konuya ilişkin yeterli tespit yapılmadığını ileri süren Özdenefe, bu konunun Girne halkında endişeler uyandırdığını söyledi.

Özdenefe, bakanın eğitimde kullanmada kastının ne olduğunu, özel bir üniversiteye mi, yoksa turizm amaçlı kullanıma mı verileceğini sordu.
Anafartalar Lisesi’nin Girne’nin simgelerinden olduğunu, tarihi bir bina olduğunu belirten Özdenefe, buna saygı göstermek gerektiğini kaydetti. Özdenefe, “Anafartalar Lisesi’nin peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

BEROVA

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, konu hakkında eksik bilgi ve veri olduğunu, birtakım çevrelerin senaryolar yazığını söyledi. 
Girne bölgesinin özellikle 2003’ten sonra ciddi bir nüfus artışı yaşandığını, öğrenci sayısının da çok arttığını, bu konuda neler yapılabileceğine yönelik çalışmalar ve projeler yapıldığını söyledi.

Girne Merkez’de iki ortaokul bulunduğunu, Anafartalar Lisesi’nin yıllar içinde çok değerli insanlar yetiştirdiğini söyleyen Berova, bölgede üç tane ilkokul olduğunu, artan çağ nüfusla bu okullarda ciddi öğrenci artışı olduğunu belirtti.

Berova, artan öğrenciler nedeniyle yeni derslikler ve ek sınıflar yapıldığını, tüm ilkokullarda öğrenci sayısının fazla olduğunu, 23 Nisan İlkokulu’na yönelme gibi bir durum olmadığını kaydetti.

Karakum’da karkas binanın çevresinde de boş alanlar olduğunu, ortaokul yanında lise de inşa edilebileceğinin ve bir kompleks yaratılabileceğinin görüldüğünü söyleyen Berova, Anafartalar Lisesi’ne giden öğrencilerin yarıya yakın kısmının taşımacılıkla taşındığını, eğer ortaokul yapılırsa Karakum’da her iki binaya da okul taşınacağını dolayısıyla daha da yoğunluk yaratılacağını kaydetti.

Berova, okulun konumundan dolayı güvenlik sorunları yaşandığını ifade etti.

23 Nisan İlkokulu’nu ikiye böleceklerini, 4 yaşı da ekleyerek, Maarif Anaokulu ve 23 Nisan İlkokulu’nun alanının kullanılacağını belirten Berova, projeyi anlattı.

Berova, bu uygulamayla gelecek 10 yıl içinde çağ nüfusa hitap edebilecek mekanlar ortaya çıkacağını gördüklerini belirtti.

Trafik konusunda yapılan araştırmalar doğrultusunda bu uygulamanın imar planına uygun olacağının anlaşıldığını söyleyen Berova, “Peşkeş çekme gibi talihsiz bir açıklama beni derinden üzdü” dedi.

Yapılan işlerin eşzamanlı olarak yapılacağını dile getiren Berova, bilimsel şekilde çalışıldığını, maddi kaynak da bulunduğunu belirtti. Berova, halka ve bölgeye hizmet için çalıştıklarını söyledi.

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