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CTP'li Özdenefe: “İktidar milletvekilleri bile müdahale olduğunu söyledi”

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CTP'li Özdenefe: “İktidar milletvekilleri bile müdahale olduğunu söyledi”
CTP'li Özdenefe: “İktidar milletvekilleri bile müdahale olduğunu söyledi”

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından da müdahalelerin devam ettiğini, iktidara mensup vekillerin bile televizyona çıkıp müdahale olduğunu söylediğini Meclis’te yapılacak araştırmaların sonuca ulaşmak için değil sürecin şeffaf şekilde Meclis’te konuşularak gelecekte olmasın diye adım atmak anlamına geleceğini anlattı.

Özdenefe, UBP’nin ve iktidardaki partilerin bu araştırmaya diğer parti0lerden daha çok ihtiyacı olduğunu söyleyerek, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın “3 gün karantinada kaldık bizim tarlayı sürüp harmanı kaldırdılar” cümlesinin bile konuyu araştırılmaya değer kıldığını belirtti.

Komitenin atacağı adımları sıralayan Özdenefe, hazırlanan rapora karşıt görüşlerin de Genel Kurul’da tartışılacağını, herkesin şaibeleri ortadan kaldırmak istemesi gerektiğini söyledi.

Meclis’in mahkeme veya sayıştay olmadığını ancak sonuçları ilgili kurumlara gönderme yükümlülüğü olduğunu hatırlatarak kurulan araştırma komiteleri ve çıkan sonuçları değerlendirerek, bu raporların demokrasiye sağladığı katkıları saydı.

Bugün yapılacak oylamayla yapılanların normal olmadığını, milletvekillerinin ilan edeceğini dile getiren Özdenefe, ülke demokrasisinin daha fazla yara almaması adına herkesin olumlu oy vermesini beklediklerini belirtti.

HP Milletvekili Jale Refik Rogers söz alarak komite kurulmasına karşı olmadıklarını, görüşlerini yeniden değerlendireceklerini söyledi.

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