  • BIST 1.112
  • Altın 507,082
  • Dolar 8,3508
  • Euro 9,7324
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 3 yerel vaka! 1 kişi yoğun bakıma alındı

CTP'li Şahiner sordu: “Gizli ajandanızda daha neler var?”

» »
CTP'li Şahiner sordu: “Gizli ajandanızda daha neler var?”
CTP'li Şahiner sordu: “Gizli ajandanızda daha neler var?”

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, sosyal medya üzerinden “Gizli ajandanızda daha neler var?” başlıklı bir yazı yayınlad:.

“Gizli ajandanızda daha neler var?”
Maraş, Kıbrıs Türk halkının içerdeki ve dışardaki meseleleri açısından çok önemlidir. Maraş konusunda tüm halkı tedirgin eden ve belirsizliğe sürükleyen gelişmelerin aslında arka kapılar ardında yok hükmünde olan hükümetin gizli ajandasının eseridir. Son günlerdeki gelişmeler kamuoyu vicdanından geçer not almamıştır. Maraş konusunda, uluslararası hukuku hiçe sayarak atacağınız her adım bizi Kıbrıs Türk Toplumu olarak daha da yalnızlaştırıcaktır. Sorumluluk bilincinden yoksun, gayrı ciddi ve beceriksizce günübirlik alınan kararlar ile bu halkın geleceğini karartmanıza izin vermeyeceğiz. Bir toplumun iradesini, haysiyetini, onurunu çiğneyerek yol alabileceğinizi zannediyorsanız lütfen dönüp tarihte bu şekilde davranan siyasi oluşumların sonuna bir göz atın…

6sc.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cemal Kanatlı vefat etti30 Ekim 2020 Cuma 18:28
  • Saner:Anavatan Türkiye’deki kardeşlerimizin acısını yürekten paylaşıyoruz30 Ekim 2020 Cuma 18:23
  • Süt Üreticilerine 25 Kuruşluk Ek Destek Verilecek30 Ekim 2020 Cuma 18:12
  • Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan deprem mesajı30 Ekim 2020 Cuma 18:04
  • Haftalık Gıda Analiz sonuçları30 Ekim 2020 Cuma 18:02
  • Bakan Oğuz, İzmir’de Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Mesaj Yayınladı30 Ekim 2020 Cuma 17:53
  • First FM Kuruluş Yıldönümünü Kutluyor30 Ekim 2020 Cuma 17:45
  • Cumhurbaşkanı Tatar, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Arayarak Geçmiş Olsun Dileklerini İletti30 Ekim 2020 Cuma 17:44
  • Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı'ndan deprem mesajı30 Ekim 2020 Cuma 17:39
  • LTB: Koronavirüs nedeniyle Cadılar Bayramı ile ilgili etkinliklere izin verilmeyecek30 Ekim 2020 Cuma 17:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti