CTP'li Şahiner sordu: “Gizli ajandanızda daha neler var?”

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, sosyal medya üzerinden “Gizli ajandanızda daha neler var?” başlıklı bir yazı yayınlad:.

“Gizli ajandanızda daha neler var?”

Maraş, Kıbrıs Türk halkının içerdeki ve dışardaki meseleleri açısından çok önemlidir. Maraş konusunda tüm halkı tedirgin eden ve belirsizliğe sürükleyen gelişmelerin aslında arka kapılar ardında yok hükmünde olan hükümetin gizli ajandasının eseridir. Son günlerdeki gelişmeler kamuoyu vicdanından geçer not almamıştır. Maraş konusunda, uluslararası hukuku hiçe sayarak atacağınız her adım bizi Kıbrıs Türk Toplumu olarak daha da yalnızlaştırıcaktır. Sorumluluk bilincinden yoksun, gayrı ciddi ve beceriksizce günübirlik alınan kararlar ile bu halkın geleceğini karartmanıza izin vermeyeceğiz. Bir toplumun iradesini, haysiyetini, onurunu çiğneyerek yol alabileceğinizi zannediyorsanız lütfen dönüp tarihte bu şekilde davranan siyasi oluşumların sonuna bir göz atın…