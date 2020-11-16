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CTP'li Toros'tan Tatar'a 'Güvenlik Konseyi kararlarına dön' çağrısı

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros, katıldığı bir TV programında, Maraş’ta atılan adımların müzakere sürecini zora sokacağını vurguladı.
CTP'li Toros'tan Tatar'a 'Güvenlik Konseyi kararlarına dön' çağrısı

Maraş’la ilgili adımların, gayri resmi 5’li konferans sürecine hazırlanılan bu günlerde müzakere sürecini zora sokacağını ifade eden Toros, “Atılan adımlar Güvenlik Konseyi kararlarına terstir” dedi.

BM Güvenlik Konseyi’nin şu aşamada, genel sekreter Guterres’e ‘konferans çağrısı yap’ diyemeceğini kaydeden Toros, “Kendi kararları ihlal edilirken müzakere sürecini başlatmak istemeyeceklerdir” diye konuştu.

Tatar’ın Maraş ile ilgili proje geliştirmeden önce BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri ve AB ile anlaşması gerektiğini dile getiren Toros, Cumhurbaşkanı Tatar’a bir an önce BM Güvenlik Konseyi kararlarına dönmesi çağrısında bulundu.

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