CTP'li vekil Hamzaoğulları o yola isyan etti! Turistlere rezil oluyoruz!
Hamzaoğlu yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:
"BU YOL KARPAZ KİLİSE YOLUNDAN ALTIN KUMSALA GİDEN YOL
Bu yol bir yıl öncede ayni idi iki yıl oncede aynı idi ben kendimden diyil otobüsün icindeki insanlardan utanırım
Rehberler şunu söylüyorlar turist istersiniz diyorlar turizim diyorlar iste biz buyuz
STABİLİZE dökülebilir..."
CTP Milletekili Biray Hamzaoğulları Karpaz Kilise yolundan Altın Kumsal’a giden yolla ilgili sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşarak isyan etti
07 Aralık 2019 Cumartesi 16:20
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