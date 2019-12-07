Hamzaoğlu yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

"BU YOL KARPAZ KİLİSE YOLUNDAN ALTIN KUMSALA GİDEN YOL

Bu yol bir yıl öncede ayni idi iki yıl oncede aynı idi ben kendimden diyil otobüsün icindeki insanlardan utanırım

Rehberler şunu söylüyorlar turist istersiniz diyorlar turizim diyorlar iste biz buyuz

STABİLİZE dökülebilir..."