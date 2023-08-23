  • BIST 7781.47
  • Altın 1665.898
  • Dolar 27.193
  • Euro 29.4576
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAAvrupa, savaşın gölgesinde ikinci kışa hazırlanıyor

CTP’li vekiller, cezaevindeki uygulamalar ile ilgili detaylı bilgi aldı

» »
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekilleri Ürün Solyalı, Fazilet Özdenefe ve Ongun Talat, Haspolat’taki Merkezi Cezaevi’ni ziyaret ederek, İçişleri Bakanlığı temsilcileri ve cezaevi yönetimiyle bir toplantı gerçekleştirdi.
CTP’li vekiller, cezaevindeki uygulamalar ile ilgili detaylı bilgi aldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekilleri Ürün Solyalı, Fazilet Özdenefe ve Ongun Talat, Haspolat’taki Merkezi Cezaevi’ni ziyaret ederek, İçişleri Bakanlığı temsilcileri ve cezaevi yönetimiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda CTP heyeti, yeni cezaeviyle ilgili kapsamlı bilgi aldı. Toplantıda özellikle son günlerde basına yansıyan mahkum hakları ihlallerine yönelik iddialar gündeme getirilerek cezaevindeki uygulamalar ile ilgili detaylı bilgi alındı.

CTP milletvekilleri toplantı sonrasında yaptıkları açıklamada, elde ettikleri verileri de paylaştı. Merkezi Cezaevinde toplam 857 mahkumun bulunduğunu bildiren vekiller, bunların 350’sinin yabancı uyruklu, 212’sinin Türkiye Cumhuriyeti (TC) uyruklu ve 295’inin de KKTC vatandaşı olduğuna ve 144 mahkumun ise hala eski cezaevi binasında bulundurulduğuna dikkat çekti. Toplam 37 genç/çocuk mahkumun bulunduğu ancak personel yetersizliğinden ötürü, 64 kişi kapasiteli çocuk bölümünün henüz açılamadığı ve çocuk mahkumların diğer mahkumlarla aynı binada bulundurulduğu kaydedildi.

 

CEZAEVİNDE BAĞIMSIZ DENETİM KURUMSALLAŞMAK ZORUNDA…

Cezaevindeki personel eksikliğinin mevzuata uygun şekilde ve en kısa sürede giderilmesinin çocuk hakları, mahkum hakları ve cezaevi personelinin sağlıklı çalışma koşulları açısından hayati önem taşıdığına dikkat çeken vekiller, cezaevindeki uygulamalar ile ilgili olarak bağımsız bir denetleme mekanizmasının kurulmasının da ivedi olduğuna vurgu yaptılar. Halen yürürlükte olan mevzuat ve özellikle Cezaevi Tüzüğü uyarınca, Cezaevi Danışma Kurulu'nun siyasi otorite tarafından atanması nedeniyle bağımsız bir denetleme yapmasının mümkün olmadığını ifade eden vekiller, ilgili Avrupa Konseyi Konvansiyonu ve güncel standartlar çerçevesinde yeni bir denetleme mekanizmasının hayata geçirilmesinin zorunluluk olduğunu ve ilgili tüzüğün en kısa sürede, konu ile ilgili paydaşların da görüşünü alarak değiştirilmesi gerektiğini vurguladılar.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis Genel Kurulu yarın ve cuma günü olağanüstü toplantıya çağrıldı23 Ağustos 2023 Çarşamba 11:18
  • Nazlı: Dışişlerinden Diplomasiden Uzak Hamasi Açıklamalar Yapılıyor23 Ağustos 2023 Çarşamba 11:11
  • CTP’li vekiller, cezaevindeki uygulamalar ile ilgili detaylı bilgi aldı23 Ağustos 2023 Çarşamba 11:10
  • Belediyeler Boğaz piknik alanını temizledi.... Şenkul: Mesele temiz kalmasını sağlayacak yönetsel zemini yapmaktır23 Ağustos 2023 Çarşamba 11:08
  • Bu bölgelerde 3 saat elektirk kesintisi olacak!23 Ağustos 2023 Çarşamba 08:29
  • KKTC İçişleri Bakanlığı’ndan transit vize kararı konusunda açıklama23 Ağustos 2023 Çarşamba 08:24
  • Ziya Özkoşar (Hoca) için Yılmazköy Spor Kulübünde tören düzenlenecek23 Ağustos 2023 Çarşamba 08:22
  • Atamalar devam ediyor23 Ağustos 2023 Çarşamba 08:20
  • Döviz güne nasıl başladı? 23 Ağustos 2023 Salı23 Ağustos 2023 Çarşamba 08:18
  • Meclis toplanacak... Kamuda tek tip mesaiye geçilmesi gündemde...23 Ağustos 2023 Çarşamba 08:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti