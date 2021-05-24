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CTP’li vekiller Meclis Araştırma Komitesi kurulması için önerge verdi

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Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Meclis’te yer alan 12 milletvekili, Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili ortaya atılan yeni iddiaların araştırılması için Meclis Araştırma Komitesi kurulması adına önerge verdi.
CTP’li vekiller Meclis Araştırma Komitesi kurulması için önerge verdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Meclis’te yer alan 12 milletvekili, Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili ortaya atılan yeni iddiaların araştırılması için Meclis Araştırma Komitesi kurulması adına önerge verdi.

6 Temmuz 1996 tarihinde faili meçhul cinayete kurban giden Gazeteci Kutlu Adalı’nın ölümüyle ilgili ortaya atılan iddiaların geçmişte de araştırıldığı ancak sonuçlandırılmadığı biliniyor. CTP’nin 12 milletvekili, bu doğrultuda konunun bir Meclis Araştırma Komitesi kurularak ele alınması ve sonuçlandırılması için gerekli işlemlerin ivedilikle başlatılmasını talep eden bir önerge hazırladı ve tüm vekiller önergeyi imzaladı.

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