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CTP'li vekillerden Kalkanlı yaşam Evi'ne ziyaret

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Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekilleri Sıla Usar İncirli, Erkut Şahali, Fikri Toros, Armağan Candan ve Salahi Şahiner bu sabah Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret etti
CTP'li vekillerden Kalkanlı yaşam Evi'ne ziyaret

Ziyarete CTP Güzelyurt ilçe başkanı Doğan Şahali, ilçe yönetim kurulu üyeleri yanı sıra Kalkanlı muhtarı Sn. Kemal Kısaoğlu da katıldı. Basında geçtiğimiz günlerde Yaşam Evi hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı dile getirildi çalışmalara destek belirtildi. Yaşam Evi hekimi Dr. Şebnem Benar ile görüşen heyet, yataklı tedavi gören hastaları da ziyaret etti.

İNCİRLİ: SUÇLAMALARI KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL
Ziyarette CTP heyeti adına söz alan Sıla Usar İncirli, Yaşam Evi’nde çalışan hekim, hemşire ve sağlık çalışanlarını töhmet altında bırakan suçlamaların kabul edilemez olduğunu söyledi. Basında Kalkanlı Yaşam Evi ile son dönemlerde çıkan haberlerle ilgili de konuşan İncirli “Yapılmış olan çalışanların, hastaların ve tümünün ailelerinin temel insan haklarına karşı bir saldırıdır. Bu saldırıyı en sert şekilde kınar, Sağlık Bakanı Sn. Pilli’yi başlatılan hizmetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi yönündeki çalışmalara hız vermeye çağırırız” şeklinde konuştu.
Ekonomik ve sosyal yönden yoksunluk içerisinde olan hastalar ve yaşlıların fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan desteklenmelerinin hem sosyal devlet olmanın hem de Anayasa’nın sağlık hakkının gereği olduğuna dikkat çeken İncirli, kronik hastalar ve yaşlıların toplumumuzun bir parçası olduğunu, yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli hizmetleri almaları herkes gibi onların da temel hakları olduğunu vurguladı.

ÖNEMLİ BİR EKSİKLİK GİDERİLDİ
Filiz Besim’in Sağlık Bakanlığı döneminde ülkemizdeki önemli eksikliği giderme amacıyla Kalkanlı Yaşamevi hizmete girdiğini kaydeden İncirli, kronik hastaların tıbbi, sosyal ve psikolojik bakımdan desteklendikleri bir hizmet verilmeye başlandığını vurguladı. İncirli, Dr. Şebnem Benar ve görevli hemşirelerden alınan bilgiler doğrultusunda 60’a yakın kronik hastanın bakımlarının başarılı bir şekilde sürdüğünü yerinde izlemiş olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti.

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