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CTP'nin 18 belediye başkan adayı belli oldu

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CTP'nin 18 belediye başkan adayı belli oldu
CTP'nin 18 belediye başkan adayı belli oldu

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin 25 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşecek olan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimin'de adayları belli oldu. CTP'nin Tatlısu'da aday çıkarıp çıkarmayacağı netleşmedi.

İŞTE ADAYLAR

1. LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ: SILA USAR İNCİRLİ

2. GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ: SÜLEYMAN ULUÇAY

3. GİRNE BELEDİYESİ: MURAT ŞENKUL

4. GÜZELYURT BELEDİYESİ: OSMAN BİCAN

5. İSKELE BELEDİYESİ: MEHMET ŞENOL

6. LEFKE BELEDİYESİ: AZİZ KARA

7. DEĞİRMENLİK-AKINCILAR BELEDİYESİ: ALİ KARAVEZİRLER

8. LAPTA-ALSANCAK-ÇAMLIBEL BELEDİYESİ: EMRE EFENDİ

9. ERENKÖY-KARPAZ BELEDİYESİ: SUPHİ COŞKUN

10. MEHMETÇİK-BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ: CEMİL SARIÇİZMELİ

11. GEÇİTKALE-SERDARLI BELEDİYESİ: HASAN ÖZTAŞ

12. MESARYA BELEDİYESİ: AHMET LATİF

13. GÖNYELİ-ALAYKÖY BELEDİYESİ: AHMET BENLİ

14. YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYESİ: ŞİFA ÇOLAKOĞLU

15. ÇATALKÖY-ESENTEPE BELEDİYESİ: CEYHUN KIROK

16. DİKMEN BELEDİYESİ: YÜKSEL ÇELEBİ

17. TATLISU BELEDİYESİ: HENÜZ NETLEŞMEDİ

18. BEYARMUDU BELEDİYESİ: SADIK TUVER

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