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CTP’nin Anayasa Mahkemesi’ne taşıdığı dava kararda sürpriz gelişme

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Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Anayasa Mahkemesi’ne taşıdığı yerel seçimlerin kasım ayına ertelenmesini öngören Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası hakkındaki dava bugün görüşülerek, karar için süresiz ertelendi.
CTP’nin Anayasa Mahkemesi’ne taşıdığı dava kararda sürpriz gelişme

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, kararın 13 Eylül’den önce okunmasını beklediklerini kaydetti.

Sorakın TAK’a yaptığı açıklamada, “yerel seçim tarihinin Anayasa’ya aykırı şekilde belirlendiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurduklarını” hatırlattı.

Haziranda yapılması gereken seçimin yapılmadığını ifade eden Sorakın, hükümetin, kendi görüşü doğrultusunda hiçbir siyasi partiyle görüşmeden Meclis’te karar ürettiğini savundu.

-“Genel Başkan gerekçeleri ortaya koydu”

Kararı Anayasa Mahkemesi’ne taşımalarının ardından mahkemenin bugün CTP’yi dinlediğini belirten CTP Genel Sekreteri Sorakın, “Genel Başkan gerekçeleri ortaya koydu. Kararın 13 Eylül’den önce okunmasını bekliyoruz” dedi.

Karar için herhangi bir tarih verilmediğini dile getiren Sorakın, yerel seçimlerle ilgili belediyelerin meclis üyelikleriyle alakalı sayının 13 Eylül’de belirlenmiş olması gerektiği için kararın 13 Eylül’den önce okunması beklediklerini söyledi.

Ülkenin Anayasa ve yasalarla yönetilmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan Sorakın, “Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Anayasa ve yasalarla ilgili sorun yaşadığımızı görüyoruz. Bu yaklaşım demokrasiyi ciddi anlamda zedeliyor. Herkesin demokrasiye sahip çıkması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

CTP, Anayasa’ya aykırı olduğunu iddia ettiği yerel seçimlerim kasım ayına ertelenmesini öngören Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’nı Anayasa Mahkemesi’ne taşımıştı.

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