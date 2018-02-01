CTP'nin bakanları belli oldu

KIBRIS TİME'ın CTP'ye yakın kaynaklardan aldığı bilgiye göre CTP kabinede şu isimlerden oluşuyor:
Başbakan: Tufan Erhürman
Ekonomi ve Enerji Bakanı: Özdil Nami
Tarım Bakanı: Erkut Şahali
Sağlık Bakanı: Filiz Besim
KIBRIS TİME'ın CTP'ye yakın kaynaklardan aldığı bilgiye göre CTP kabinede şu isimlerden oluşuyor:
Başbakan: Tufan Erhürman
Ekonomi ve Enerji Bakanı: Özdil Nami
Tarım Bakanı: Erkut Şahali
Sağlık Bakanı: Filiz Besim
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