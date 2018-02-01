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CTP'nin bakanları belli oldu

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CTP'nin bakanları belli oldu
Bu akşam toplanan CTP MYK'sı 4'lü koalisyon hükümetinde görev yapacak bakanlarını belirledi.

KIBRIS TİME'ın CTP'ye yakın kaynaklardan aldığı bilgiye göre CTP kabinede şu isimlerden oluşuyor:

Başbakan: Tufan  Erhürman

Ekonomi ve Enerji Bakanı: Özdil Nami

Tarım Bakanı: Erkut Şahali

Sağlık Bakanı: Filiz Besim

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