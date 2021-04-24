CTP'nin Barış Ateşleri İskele ve Güzelyurt'ta da Yakıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Cenevre’de gerçekleştirilecek 5+1 gayri resmi toplantı öncesinde ‘Barış Ateşi’ etkinliklerine Güzelyurt ve İskele’de devam etti.

CTP’den verilen bilgiye göre, Güzelyurt’ta düzenlenen ‘Barış Ateşi’ etkinliğinde konuşan Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan, önümüzdeki hafta görüşmelerin uzun bir aranın ardından başlayacağını ve Kıbrıs Türk halkının Dünya’ya bağlandığı nokta olan bu müzakerelerde yeni bir evreye geçilip geçilemeyeceği, çözüm yolunda adım atılıp atılamayacağı tartışmalarına hep birlikte şahitlik edildiğini vurguladı.

CABDAN: “BİR YIL DAHA BU HÜKÜMETE TAHAMMÜL EDECEK MİYİZ?”

Geçtiğimiz günlerde yargıya dönük birtakım ithamlarda bulunulduğunu söyleyen Candan, bu ithamlar karşısında Kıbrıslı Türklerin sağcısıyla solcusuyla, bir araya gelip ‘Yargı bağımsızdır, bağımsız kalacak!’ dediklerini söyledi.

Meclis’te de bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldıklarını savunan Candan, başka partiden istifa ettirilen milletvekillerinin desteği ile oluşturulan Hükümetin, söz vermiş olmasına rağmen Ekim ayında seçime gitmekten kaçarak, bir sene sonrasına sarkıtma çabası içerisine girdiğini ileri sürdü.

Azınlık Hükümeti’nin kurulduğu günden beridir, atama, kurultay kavgalarıyla halkın vaktini çaldığını iddia eden Candan, “Bir yıl daha bu hükümete tahammül edecek miyiz? Bu halkın bir yıl daha dayanma gücü kaldı mı?” diye sordu.

ŞAHALİ: “YURT VE İNSAN SEVGİMİZ HERKESE YETER”

Etkinlikte konuşan CTP Güzelyurt İlçesi Başkanı Doğan Şahali, bütün güzellikleri yaşatmak için demokrasi güçlerinin yine meydanlarda ve yollarda olduğunu, tarihi ateşleri yaktıklarını ve sokağa indiklerini söyledi.

Yurt ve insan sevgilerinin herkese yeter olduğunu dile getiren Şahali, bunu herkese ulaştırmak için çalıştıklarını söyledi.

KANSOY: “DEMOKRASİ, BARIŞ VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ YOLUNDA BİR ARAYA GELDİK”

Etkinliğe destek veren Güzelyurt Kalkındırma Derneği’nin Başkanı Reşat Kansoy da, demokrasi, barış ve hukukun üstünlüğü yolunda bir araya geldiklerini ve birlikte omuz omuza yine sokaklara çıktıklarını söyledi.

Bu ülkede, bu ateşi temsil eden aydınlık yüzler olduklarını ifade eden Kansoy, “Bizler geleceği tesis eden, mücadeleci insanlarız. Bizler birbirimizin değerini bilen, içinde sevgi olan insanlarız” dedi.

AKANSOY: “NE AZINLIK, NE İLHAK DEMEK İÇİN BURADAYIZ”

İskele’de düzenlenen ‘Barış Ateşi’ etkinliğinde konuşan CTP Milletvekili Asım Akansoy,

buraya Kıbrıs’ta federal çözüm için verilen emeklere sahip çıkmak, yirmi yıllık federasyon mücadelesini sonuna kadar götüreceklerini dünyaya duyurmak ve ne azınlık, ne ilhak demek için geldiklerini söyledi.

İskele’de yakılan bu ateşin, doğduğu yer neresi olursa olsun Kıbrıs’ta demokrasi, barış ve varlık mücadelesini sonuna kadar götürmek adına farklı siyasi partilerden farklı görüşlerden insanların buluştuğu bir mesaj olduğunu da dile getiren Akansoy, “Bu mesajı toplumsal bütünlüğümüzü koruyarak haykıracağız” dedi.

“KIBRISLI TÜRKLER HAYSİYETLİ BİR HALKTIR”

Cumhurbaşkanı Tatar’ın uzun yıllardan beri ortaya konulan tezleri ve dünyaya onurlu, haklı, modern bir çözüm taraftarı olunduğunu gösteren düşünceleri yerle bir etmek üzere Cenevre’ye gideceğini iddia eden Akansoy, “Bu noktada Kıbrıs Türk halkının Cenevre’deki masada temsiliyeti ne yazık ki tartışılır durumdadır. Biz bu kalabalıkla BM Genel Sekreterine Kıbrıslı Türklerin çözüm yanlısı ve çözümdeki kararlığını işaret etmek için geldik ve bu çerçevede yolumuza devam edeceğiz. Kıbrıslı Türkler kendi kendini yönetmeye muktedir, haysiyetli bir halktır dolayısıyla el birliği ile hem var olan sorunlarımıza çare üreteceğiz hem de çözüme doğru sonuç almak için yürüyeceğiz. Asla halkımızı yalnız bırakmayacağız, daima birlikte olacağız” dedi.