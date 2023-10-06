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CTP’nin eğitim politikaları öğretmenlere anlatıldı

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi, devlet okullarındaki eksiklikleri yerinde görmek ve öğretmenlerle istişare etmek amacıyla başladığı okul ziyaretlerine devam ediyor.
CTP’nin eğitim politikaları öğretmenlere anlatıldı

CTP heyeti, ziyaretlerin ikinci haftasında Şehit Zeki Salih İlkokulu, Canbulat İlkokulu, Şht. Osman Ahmet İlkokulu ve Ticaret Lisesi'ni ziyaret etti. Öğretmenlerin sorunlarını dinleyen ve okullardaki eksiklikleri yerinde gören CTP heyeti, çözüm önerilerini sundu, eğitimdeki sorunları çözmek için hazırladıkları politikaları anlattı. CTP'nin ziyaretinin kendileri için önemli ve memnuniyet verici olduğunu ifade eden öğretmenler, CTP'nin eğitim politikalarına destek belirttiler.

 

Öğretmenler: Öğrencilerimizin mağdur edilmesine izin vermeyeceğiz!

Öğretmenler, hükümetin, ülke sorunlarını çözmek yerine, bu sorunları daha da içinden çıkılmaz hale getirdiğini ifade ettiler. Öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitimdeki sorunlarla ilgilenmek yerine, partizanca istihdamlarla meşgul olduğunu belirttiler. Partizanca yapılan istihdamların devlet okullarındaki kaliteyi düşürdüğünü söyleyen öğretmenler, plansız ve programsız yapılmaya çalışılan ve öğrencilerin mağdur edilmesine neden olacak uygulamaları kabul etmeyeceklerini sözlerine eklediler.

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