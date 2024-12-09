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CTP’nin erken seçim önergesi için ivedilik talebi

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP’nin 8 Ekim 2024’te sunmuş olduğu erken seçim önergesinin komitede ivedilikle görüşülmesini talep etti, önerge oy çokluğuyla reddedildi.
CTP’nin erken seçim önergesi için ivedilik talebi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP’nin 8 Ekim 2024’te sunmuş olduğu erken seçim önergesinin komitede ivedilikle görüşülmesini talep etti, önerge oy çokluğuyla reddedildi.

Erken seçim önergesinin gerekçesi şu şekilde:

“Anayasanın 1'inci maddesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletinin, demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanan laik bir Cumhuriyet olduğunu, 5'inci maddesi ise; yürütme yetkisinin Bakanlar Kurulu tarafından Anayasa ve yasalara uygun olarak kullanılacağını ve yerine getirileceğini öngörmektedir.

İçinden geçmekte olduğumuz dönemde Anayasaya ve yasalara uygun olarak hükümet eliyle yürütülmesi gereken görevler hukukun üstünlüğüne, adalete ve kamusal gereksinimlere dair en küçük bir kaygı dahi duyulmadan kişisel ya da zümresel çıkarlar gözetilerek ve hukuk tanımaz bir yaklaşım ile ele alınmaktadır.

Ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda halkın ihtiyaç duyduğu icraatlar yerine plan ve program olmaksızın alınan günübirlik kararlarla sorunlara sorun eklenerek adeta bir kaos ortamı yaratılmıştır.

Bunun son örneği 10. Yasama Dönemi'nin 2. Devresi başında oluşturulması gereken Meclis Başkanlık Divanı seçimi sırasında yaşanmış ve bizce artık bardak taşmıştır. Prosedürel bir işlem olarak değerlendirilmesi gereken ve usulü ile uygulanacak kuralların Meclis İç Tüzüğü'nde açıkça belirtildiği Meclis Başkan seçimi gerçekleştirilememiş, iktidar kanadının vücut bütünlüğünün olmadığı açığa çıkmış ve kurumsal itibarın da, makamların saygınlığının da önemsenmediği bir kez daha kanıtlanmıştır.

Hükümetlerin, toplum ihtiyaçları gözetilerek icraat gerçekleştirmeleri asıl görevleri iken, halen görev başındaki yapı, siyasi kaos ve çözümsüzlük ortamını pekiştirmekte ve halkın iradesi hilafına bir durum arz etmektedir. İşte bu gerekçelerden hareketle, halkın yaşamakta olduğu sorunların çözümüne olanak sağlayacak yeni bir hükümete yol açmak ve halk iradesinin meclise yeniden yansımasını mümkün hale getirmek için milletvekilliği seçimlerinin yenilenmesi artık bizce kaçınılmazdır.

Bu gerekçelerle, Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin yenilenmesine ilişkin ek'te sunulan Karar Önerisi hazırlanmıştır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi, Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin, Anayasanın 88'inci maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca, seçim dönemi sona ermeden yenilenmesine ve seçimin 15 Aralık 2024 tarihinde yapılmasına karar verir.”

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