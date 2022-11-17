CTP'nin Harmancı eleştirisi artıyor...Lefkoşalılar en temel belediyecilik hizmetlerinden bile mahrum bırakıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Sıla Usar İncirli, Lefkoşalılara hak ettikleri hizmeti çok çalışarak sunacaklarını ve kentteki vizyon daralmasını sona erdireceklerini söyledi. Kooperatif Görevlileri Sendikası’nı (Koop-Sen) ziyaret eden Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’nın ve Lefkoşalının öğrenilmiş çaresizliğe sürüklendiğini, en temel belediyecilik hizmetlerinden bile mahrum bırakıldığını belirtti.

Sıla Usar İncirli, “Lefkoşalılara hak ettikleri hizmeti çok çalışarak sunacağız. Halkımızı nefes alan, üreten, ayakları üzerinde duran Lefkoşa’yla buluşturacağız” ifadelerini kullandı. Koop-Sen ziyaretinde Sıla Usar İncirli’ye Güzelyurt milletvekili Armağan Candan, İskele milletvekili Fide Kürşat ve partililer eşlik etti.