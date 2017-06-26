CTP’nin merhum Genel Sekreteri ve eski milletvekillerinden Naci Talat Usar, 26’ncı ölüm yıldönümünde anıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) merhum Genel Sekreteri ve eski milletvekillerinden Naci Talat Usar, ölümünün 26’ncı yıldönümünde Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki anıt mezarı başında bugün düzenlenen törenle anıldı.

Törende Naci Talat Usar’ın kızı Sıla Usar İncirli ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından törene katılanlar, Naci Talat Usar’ın kabrine karanfiller bıraktı.

İNCİRLİ

Naci Talat Usar’ın kızı Sıla Usar İncirli, anma töreninde babasına yazdığı mektubu okudu.

İncirli, babasının ölümünün üzerinden 26 yıl geçtiğini, o dönem olduğu gibi bugün de ülkede işsizlik ve parasızlığın kol gezmeye devam ettiğini, zor şartlar altında, güvencesiz çalışan insanlar bulunduğunu söyledi.

“İdare o gün olduğu gibi bugün de örgütlü mücadeleyi yıpratmak için elinden geleni yapıyor” diyen İncirli, babasının; halkın üretimden kopuk ve mutsuz olduğuna yönelik sözlerinin geçerliğini koruduğunu, üreten ve üretmekten mutlu hale gelinemediğini kaydetti.

İncirli, “Çok çalışıyoruz ama üretemiyoruz. Zaman zaman gereğinden fazla tüketiyoruz. Halkımız emeğinin karşılığını alamıyor” diye konuştu.

Gelir dağılımında eşitsizlik yaşandığını söyleyen İncirli, bazı çocuklar yemek beğenmezken, bazılarının ise yiyecek bulmakta zorlandığı bir noktaya gelindiğini belirtti.

“Umarsız iktidarlara karşı mücadelemiz sürüyor” diyen İncirli, ilerici güçlerin örgütlülüğünün ve mücadelesinin devam ettiğini, bireysel kurtuluş için değil, toplumsal kurutuluş için birlikte mücadele etmek gerektiğini kaydetti.

İncirli konuşmasında, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren kültür sanat programcısı Hakan Çakmak’ı da andı.

Naci Talat Vakfı’nı yaşatmaya devam ettiklerine işaret eden İncirli, babasına seslenerek, “Senin Surlariçi’nde bir evin var herkese kapıları açık olan” ifadesini kullandı.

İncirli, Kent Müzesi açmayı hedeflediklerini söyleyerek, başarılan ve başarılamayan hedefler olduğunu, heveslerini ve umutlarını yitirmeden mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

İncirli konuşmasını, babası Naci Talat’ın miting konuşmalarından birini okuyarak tamamladı.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da törende yaptığı konuşmada Naci Talat Usar’ın bedeni ile olduğu gibi yaşamı ve düşünceleri ile de “heybetli bir insan olduğunu” belirtti.

Naci Talat Usar’ın bu özelliklerinin yaşatılması gerektiğini söyleyen Erhürman, “Biz adaleti ve barışı ondan öğrendik. Asla unutmamamız gereken dayanışmayı, mücadeleyi ondan öğrendik” diye konuştu.

Erhürman, “Benim ondan en çok öğrendiğim şey ise, insan sevgisi oldu. İnsan sevgisini yüreğimizden çıkarmamalıyız” dedi.

Naci Talat’ı anma gününün ona verilen sözlerin teyit edildiği gün olduğunu belirten Erhürman, “İnsan sevgisini aklımızdan çıkarmayacak ve mücadeleden vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.