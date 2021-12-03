  • BIST 1.910,41
  • Altın 778.92713
  • Dolar 13.722
  • Euro 15.5258
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

CTP'nin tartışmalı Kontenjan adayı açıklama yaptı, Federasyonu savunuyorum demedi!

» »
CTP’nin yeni adayı Yeni: UBP Hükümetleri siyasete bakış açımı değiştirdi
CTP'nin tartışmalı Kontenjan adayı açıklama yaptı, Federasyonu savunuyorum demedi!

Federasyon karşıtı açıklamaları ve Anavatancı çizgisi ile gündeme gelen ve CTP tabanında adeta infiale yol açan CTP Gazimağusa kontenjan adayı Yasin Yeni açıklama yaptı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) 23 Ocak 2022 Erken Genel Seçimlerinde Mağusa ilçesinden kontenjan adayı olarak belirlediği Yasin Yeni, parti içinde tartışmaya neden oldu.

Yaşanan tartışmalar nedeniyle kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Yasin Yeni, “son iki yıldır UBP hükümetleri döneminde yaşanan ekonomik ve toplumsal erozyon siyasete bakış açımın değişmesine neden oldu” dedi. Milletvekili seçilmesi veya seçilmemesi durumunda duruşunun değişmeyeceğini, bundan sonra da CTP ilke ve hedeflerine elinden gelen desteği vereceğini belirten Yeni, Kıbrıs’ta kapsamlı çözümün BM parametreleri çerçevesinde ilerleyip, sonuçlanacağına inandığını sözlerine ekledi. Yeni: Çözümün şekli BM parametreleri olmalı “Değerli Dostlar, Kamuoyunda iki gündür CTP adaylığım nedeniyle yaşanan tartışmalar sonrası bu paylaşımı yapma gereği duydum. Öncelikle benim bugüne kadar Kıbrıs’ta bir fikri, görüşü ya da toplumsal bir öneriyi benimsemem ve savunmam için tek kriterim, Kıbrıslı Türklerin yararına olup olmadığına bakmak oldu. Ancak dürüstçe söylemeliyim ki, son iki yıldır UBP hükümetleri döneminde yaşanan ekonomik ve toplumsal erozyon siyasete bakış açımın değişmesine neden oldu. Bu süreçte Kıbrıs’ın geleceğine inanan bir Kıbrıslı Türk olarak, yaşadığımız bunca sorunun aşılması ve çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakabilmek için en güvenilir siyasi yapının CTP olduğu gerçeğini bariz bir şekilde fark ettim. Ve özgür irademle CTP’den Mağusa aday adayı olmaya karar verdim. Gerek kendi kendimizi yöneteceğimiz gerekse ayaklarımız üzerinde duracağımız bir ekonomik sistemin yaratılması için sonuna kadar çalışacağız. Kıbrıs sorununda ve Kapalı Maraş’ın açılma sürecinde uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmenin temel zemin olduğu açıktır. Kapsamlı çözümün de siyasi eşitliğe dayalı, Birleşmiş Milletler çözüm kararları çerçevesinde ilerleyerek sonuçlanacağı açıktır. Kıbrıs sorununda Ada'daki gerçekler temelinde adil, kalıcı, sürdürülebilir ve Kıbrıs Türk toplumunun geleceğini garanti altına alan iki tarafın kabul edebileceği bir anlaşma ve siyasi eşitliğe dayalı bir çözüm Kıbrıs Türk halkı yanında Türkiye ve bölge halkları açısından da istikrar ve güven ortamı yaratacaktır. Böylelikle tüm taraflar kazanacaktır. İşte tüm bu değerler bağlamında çıktığımız bu yolda, 23 Ocak seçimlerinde seçilmem ya da seçilmemem durumunda duruşum değişmeyecek ve bundan sonra CTP ilke ve hedeflerine elimden gelen desteği vereceğimin bilinmesini isterim. Sağlıkla kalın.”

 

Ne olmuştu?

CTP'den Federasyon karşıtı aday! Hem de kontenjandan! CTP tabanında infial yaşanıyor...

CTP'den Federasyon karşıtı aday! Hem de kontenjandan! CTP tabanında infial yaşanıyor...

Detay Gazetesi'ne ulaşan bir çok CTP üyesi Mağusa'dan kontenjandan gösterilen Maraş-der başkanı Yasin Yeni'nin Kıbrıs'ta Federal Çözüme karşı olduğunun ortaya çıktığını bunu kabul etmelerinin mümkün olmadığını aktardılar.

Ortaya çıkan  durum Mağusa'da ve ülke çapında CTP'liler arasında adeta infiale yol açtı.

Diğer yandan Lefkoşa'dan solcu olmayan başka bir adayın da ortaya çıkması partide neler oluyor sorusuna yol açtı.

CTP tabanında ciddi tepki toplayan adaylıklar ile ilgili sosyal medyada CTP'liler BOYKOT çağrıları yapmaya başladılar.

yasin_yeni1.jpgyasin_yeni2.jpgyasin_yeni3.jpg

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye Ekonomi Ticaret Derneği Sakarya Ve İstanbul Şubesi’nden Bir Heyet, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nu Ziyaret Etti03 Aralık 2021 Cuma 17:35
  • Dışişleri Bakanlığı: Vatandaşımızın GKRY Yetkililerine Teslim Edilmesini Şiddetle Kınıyoruz03 Aralık 2021 Cuma 17:18
  • Sağlık Bakanlığından Açıklama03 Aralık 2021 Cuma 17:12
  • Sururi: Engel Olmayalım, Engelleri Kaldıralım03 Aralık 2021 Cuma 16:58
  • Tabipler Birliği: Denetimleri Sıkılaştırın Ve Bazı Kısıtlamalara Gidin03 Aralık 2021 Cuma 16:43
  • Dünya Engelliler Farkındalık Günü Dolayısı ile TKÖD Eğitim Verdi03 Aralık 2021 Cuma 16:23
  • Kasım Ayı Enflasyonu 5.5203 Aralık 2021 Cuma 16:16
  • Güneyli: Yasal Haklarımızın Takipçisi Olmaya Devam Edeceğiz03 Aralık 2021 Cuma 15:44
  • Tatar: Engellilik Konusu, Günümüzde İnsan Hakları Meselesi Olarak Kabul Edilmektedir03 Aralık 2021 Cuma 15:31
  • Bengihan: Engelli İnsanımız Mağduriyetin Katmerlisini Yaşıyor03 Aralık 2021 Cuma 15:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti