CTP'nin tartışmalı Kontenjan adayı açıklama yaptı, Federasyonu savunuyorum demedi!

Federasyon karşıtı açıklamaları ve Anavatancı çizgisi ile gündeme gelen ve CTP tabanında adeta infiale yol açan CTP Gazimağusa kontenjan adayı Yasin Yeni açıklama yaptı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) 23 Ocak 2022 Erken Genel Seçimlerinde Mağusa ilçesinden kontenjan adayı olarak belirlediği Yasin Yeni, parti içinde tartışmaya neden oldu.

Yaşanan tartışmalar nedeniyle kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Yasin Yeni, “son iki yıldır UBP hükümetleri döneminde yaşanan ekonomik ve toplumsal erozyon siyasete bakış açımın değişmesine neden oldu” dedi. Milletvekili seçilmesi veya seçilmemesi durumunda duruşunun değişmeyeceğini, bundan sonra da CTP ilke ve hedeflerine elinden gelen desteği vereceğini belirten Yeni, Kıbrıs’ta kapsamlı çözümün BM parametreleri çerçevesinde ilerleyip, sonuçlanacağına inandığını sözlerine ekledi. Yeni: Çözümün şekli BM parametreleri olmalı “Değerli Dostlar, Kamuoyunda iki gündür CTP adaylığım nedeniyle yaşanan tartışmalar sonrası bu paylaşımı yapma gereği duydum. Öncelikle benim bugüne kadar Kıbrıs’ta bir fikri, görüşü ya da toplumsal bir öneriyi benimsemem ve savunmam için tek kriterim, Kıbrıslı Türklerin yararına olup olmadığına bakmak oldu. Ancak dürüstçe söylemeliyim ki, son iki yıldır UBP hükümetleri döneminde yaşanan ekonomik ve toplumsal erozyon siyasete bakış açımın değişmesine neden oldu. Bu süreçte Kıbrıs’ın geleceğine inanan bir Kıbrıslı Türk olarak, yaşadığımız bunca sorunun aşılması ve çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakabilmek için en güvenilir siyasi yapının CTP olduğu gerçeğini bariz bir şekilde fark ettim. Ve özgür irademle CTP’den Mağusa aday adayı olmaya karar verdim. Gerek kendi kendimizi yöneteceğimiz gerekse ayaklarımız üzerinde duracağımız bir ekonomik sistemin yaratılması için sonuna kadar çalışacağız. Kıbrıs sorununda ve Kapalı Maraş’ın açılma sürecinde uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmenin temel zemin olduğu açıktır. Kapsamlı çözümün de siyasi eşitliğe dayalı, Birleşmiş Milletler çözüm kararları çerçevesinde ilerleyerek sonuçlanacağı açıktır. Kıbrıs sorununda Ada'daki gerçekler temelinde adil, kalıcı, sürdürülebilir ve Kıbrıs Türk toplumunun geleceğini garanti altına alan iki tarafın kabul edebileceği bir anlaşma ve siyasi eşitliğe dayalı bir çözüm Kıbrıs Türk halkı yanında Türkiye ve bölge halkları açısından da istikrar ve güven ortamı yaratacaktır. Böylelikle tüm taraflar kazanacaktır. İşte tüm bu değerler bağlamında çıktığımız bu yolda, 23 Ocak seçimlerinde seçilmem ya da seçilmemem durumunda duruşum değişmeyecek ve bundan sonra CTP ilke ve hedeflerine elimden gelen desteği vereceğimin bilinmesini isterim. Sağlıkla kalın.”

Ne olmuştu?

CTP'den Federasyon karşıtı aday! Hem de kontenjandan! CTP tabanında infial yaşanıyor...

Detay Gazetesi'ne ulaşan bir çok CTP üyesi Mağusa'dan kontenjandan gösterilen Maraş-der başkanı Yasin Yeni'nin Kıbrıs'ta Federal Çözüme karşı olduğunun ortaya çıktığını bunu kabul etmelerinin mümkün olmadığını aktardılar.

Ortaya çıkan durum Mağusa'da ve ülke çapında CTP'liler arasında adeta infiale yol açtı.

Diğer yandan Lefkoşa'dan solcu olmayan başka bir adayın da ortaya çıkması partide neler oluyor sorusuna yol açtı.

CTP tabanında ciddi tepki toplayan adaylıklar ile ilgili sosyal medyada CTP'liler BOYKOT çağrıları yapmaya başladılar.