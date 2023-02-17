BASIN AÇIKLAMASI

CTP’nin yılbaşı piyango çekimi 24 Nisan’a ertelendi

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) her yıl “Ciddi, Güvenilir, Büyük Piyango” sloganıyla düzenlediği yılbaşı piyango bilet çekimi, Türkiye ve Suriye’de yaşanan deprem felaketinden dolayı 24 Nisan’a ertelenmiştir. Her yıl CTP’nin kuruluş resepsiyonunda yapılan çekiliş, bu yıl yerel yönetim seçimleri yüzünden 27 Şubat tarihine ertelenmişti. CTP, yaptığı istişareler sonucunda, 27 Şubat’ta gerçekleştirilmesi planlanan piyango çekimini, Türkiye Suriye ve ülkemizi derinden etkileyen deprem felaketi dolayısı ile 24 Nisan Pazartesi gününe erteleme kararı almıştır.

Cumhuriyetçi Türk Partisi

17.02.2023