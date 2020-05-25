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CTP:Yangın söndürme çalışmalarında ihmal veya kusur olup olmadığını görmek için soruşturma başlatılmalı

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CTP, yangınların önlenmesinde hükümetin ihmali olduğunu savundu
CTP:Yangın söndürme çalışmalarında ihmal veya kusur olup olmadığını görmek için soruşturma başlatılmalı

Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP), hükümetin, yangınların önlenmesi için gerekli tedbirleri almadığını ileri sürdü.

CTP’den yangınlarla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Yangına hazırlık bakımından çok ciddi bir zafiyet ve ihmalin olduğu acı deneyimlerle ortaya çıkmış bulunmaktadır. Özellikle orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, yürürlükteki mevzuata uygun önlemler ya hiç alınmamış ya da çok gecikmeli olarak alınmaya başlanmıştır” denildi. 

EKİPLER OLUŞTURULMADI

Yangın Hazır Kuvvet Ekiplerinin oluşturulması için geç kalındığı savunulan açıklamada, “Mevzuatta açıkça belirtildiği halde, Yangın Hazır Kuvvet Ekipleri gereken zamanda ve uygun biçimde oluşturulmamış ve çok geç kalınmıştır. Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Tüzüğü'nde 1 Nisan - 30 Kasım döneminde görev başında olması gereken bu ekiplerin oluşturulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı beş haftalık bir gecikmeyle, 4 Mayıs'ta alınmıştır. Bu, ortada ağır bir ihmal olduğunun en açık göstergesidir” denildi.
 
Yangın emniyet yollarının da halen temizlenmemiş olduğu iddia edilen açıklamada, “Yangın emniyet yollarının hala temizlenmemiş olması, çok açık bir ihmaldir. Yangın Hazır Kuvvet Ekipleri tarafından 24 saat esasına dayalı olarak, aralıksız yerine getirilmesi gereken yangın gözcülüğü görevlerinin hala yapılmıyor oluşu çok ağır bir ihmaldir.  Nitekim son yaşanan ve tarihi kayıplara yol açan Tepebaşı - Kalkanlı büyük yangını, bölgedeki bir gözlem kulesi civarında başladığı halde, kulede gözlemci olmadığından, ancak Alo 177 Orman Yangını İhbar Hattı'na gelen bir telefonla öğrenilmiştir” denildi.

GEREKEN BİÇİMDE ORGANİZE OLUNMADI

Büyük yangında yangının yönü ve rüzgarın şiddetinin doğru hesaplanamadığı ve gerekli söndürme işleminin gereken biçimde organize edilemediği de savunulan açıklamada, “Ayrıca gerek Türkiye'den gerekse Güney Kıbrıs ve İngiliz Üs Bölgesi'nden talep edilecek yangına müdahale hava araçlarına ilişkin bir hareket planı, aylar öncesinden hazırlanmış olmalıyken, bu büyük yangın sırasında herhangi bir plana bağlı olmadan müdahalede bulunulduğuna üzülerek şahit olduk” denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMALI

Açıklamada, yangın söndürme çalışmalarında ihmal veya kusur olup olmadığını görmek için soruşturma başlatılması gerektiği de ifade edildi.

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