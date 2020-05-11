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Cübbeli Ahmet: 6-7 ay önce rüya gördüm, bu rüyalara göre darbe tehlikesi var!

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Cübbeli Ahmet: 6-7 ay önce rüya gördüm, bu rüyalara göre darbe tehlikesi var!
Cübbeli Ahmet: 6-7 ay önce rüya gördüm, bu rüyalara göre darbe tehlikesi var!

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, konuk olduğu bir programda darbe tartışmalarıyla ilgili "6-7 ay önce bir kaç rüya gördüm. Bu rüyalara göre darbe tehlikesi var. Askeri bir darbe" ifadelerini kullandı.

Hükûmet kanadının darbe tartışmaları açtığı şu günlerde konuyla ilgili sürpriz bir çıkış da Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den geldi.

"Rüya gördüm, askeri darbe var; sokakta durduruldum"

6-7 ay önce bir rüya gördüğünü belirten Cübbeli, "Ben bu rüyayı yakın görmedim. Yakın derken var 6-7 ay. Bir kaç rüya gördüm 15 Temmuz'dan sonra. Bu rüyalara göre darbe tehlikesi var. Askeri bir darbe. Ben durduruldum, indirildim, kimlik soruldu. Sokağa çıkma yasağı var. Bu şekilde gördüm. Allah muhafaza buyursun" şeklinde konuştu.

"Canan Kaftancıoğlu DHKP-C kafasıyla, PKK kafasıyla devlete seri katil diyen bir kafa"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yönelik eleştirilerde de bulunan Cübbeli, "Yalnız şu var yani Canan Kaftancıoğlu, zaten DHKP-C kafasıyla PKK kafasıyla devlete seri katil diyen bir kafa. Darbe olsa ona mı yarayacak sanki? Darbe olsa ona da yaramayacak" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Gazeteci Ragıp Zarakolu'nun "Makus Kaderden Kaçış Yok" başlıklı yazısı, Türkiye'de darbe tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

AKP kanadı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski Başbakan Adnan Menderes'in kıyaslandığı yazı dolayısıyla Zarakolu'nu darbe çığırtkanlığı yapmak ile suçladı.

Erdoğan'ın şikayeti üzerine Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı.

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