  • BIST 1.529
  • Altın 405,037
  • Dolar 7,2325
  • Euro 8,5999
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA34'ü yerel 42 pozitif vaka

Cübbeli Ahmet, İstanbul Sözleşmesi'nin feshini isteyen partilere teşekkür etti

»
Cübbeli Ahmet, İstanbul Sözleşmesi'nin feshini isteyen partilere teşekkür etti
Cübbeli Ahmet, İstanbul Sözleşmesi'nin feshini isteyen partilere teşekkür etti

İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı kararıyla feshedilmesinin ardından Cübbeli Ahmet olarak bilinen Mahmut Ünlü, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip ErdoğanNuman Kurtulmuş, Vatan Partisi, Refah Partisi, Saadet Partisi ve BBP'ne teşekkür etti. Deva ve Gelecek Partisi yöneticilerine "teessüf" ettiğini söyledi.

Ünlü sosyal medya hesabından yayımladığı mesajlarda şu ifadeleri kullandı:

"Kadına şiddet mutlaka önlenmelidir!

Rabbimize ne kadar hamdetsek azdır. Bu mübarek Şaban ayında Allâh’ımızın dînine muhâlif cinsel sapıklıklara meydan veren ve neslimizin heder olması için kâfirler tarafından bize dayatılmış olan İstanbul Sözleşmesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından feshedilmiştir. Dış güçlerin Fetö vasıtasıyla sinsice kurdukları tertiplerden biri daha bozulmuştur. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ederiz.

Ancak kadına şiddete yönelik; öldürme vesair şiddet vakalarında katilin kısas yoluyla öldürülmesi gibi daha caydırıcı kanunlar çıkarılması hususunda adımlar atılarak aslında bu sözleşmeye lüzum olmadığını gösterecek ilave önlemler alınmasını talep ederiz.

TIKLAYIN | Türkiye, ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ayrıldı!

İstanbul Sözleşmesi Hakkında Kimlere Sitem, Kimlere Teşekkür Etmeliyiz?

Bu hususta karar mercii olan kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’ye tekrâren şükranlarımızı arz ettikten sonra!

Evvelce muhâfazakâr kesimde bulunup sonra parti kurduklarında takındıkları tavırlara akıl erdiremediğimiz ve bizi hayal kırıklığına uğratan siyâsîlerden İstanbul Sözleşmesine destek çıkan Deva ve Gelecek Partisi yöneticilerine teessüflerimizi ve zamânı geldiğinde gerekeni yapacağımızı bildirir, bu sözleşmenin feshi için çok gayret gösteren AK Parti içerisinde ekseriyeti teşkil eden Numan Kurtulmuş Beyfendi'nin başını çektiği hamiyetperver kişilere, hükümet hâricinden olup bu konuda mücâdele veren Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi yöneticilerine ziyâde şükranlarımızı arz ederiz."

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Babacan’dan ‘kalıcı çözüm’ önerisi: Erdoğan, Merkez Bankası başkanlığına kendini atasın21 Mart 2021 Pazar 17:47
  • Sabah’ta şok eden yazı! AK Parti’de 7 bakan gidici! İşte herkesin merak ettiği o isimler21 Mart 2021 Pazar 15:59
  • Cumhuriyet yazarı Bursalı: Ülke tarihinin en büyük gerici cephesinin inşasını seyrediyoruz21 Mart 2021 Pazar 13:51
  • Sancar: Kapatma dışında bir karar beklemiyoruz, yeni parti ve HDP'nin kendini feshetmesi seçenekler arasında21 Mart 2021 Pazar 13:39
  • Diyarbakır’da Nevruz kutlaması başladı21 Mart 2021 Pazar 12:29
  • Ömer Faruk Gergerlioğlu sabah namazı için abdest alırken göz altına alındı21 Mart 2021 Pazar 11:17
  • İstanbul'da Nevruz kutlaması başladı20 Mart 2021 Cumartesi 22:45
  • 77 ilin barosundan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Fesih kararının Anayasa’da temeli yoktur20 Mart 2021 Cumartesi 21:58
  • 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda aranan 1311 kişi yakalandı20 Mart 2021 Cumartesi 20:00
  • Eski MHK Başkanı Bülent Yavuz vefat etti20 Mart 2021 Cumartesi 19:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti