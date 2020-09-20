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Cübbeli Ahmet: Savcılar beni çağırırsa silahlanan 150 derneğin ismini vermeye hazırım

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Saygı Öztürk, Cübbeli Ahmet ile "2 bin selefi dernek silahlanıyor" açıklamasını ilişkin yaptığı görüşmeyi anlattı
Cübbeli Ahmet: Savcılar beni çağırırsa silahlanan 150 derneğin ismini vermeye hazırım

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Cübbeli Ahmet'in, "2 bin selefi dernek silahlanıyor" ifadesini arkasında durduğunu ve savcıların kendisini çağırması halinde il il belirterek 150 isim vermeye hazır olduğunu söylediğini aktardı.

Gazeteci Saygı Öztürk, emekli Tuğamiral Türker Ertürk, CHP PM üyesi Bülent Tezcan ve emekli Büyükelçi Onur Öymen'in de katıldığı Merdan Yanardağ’ın hazırlayıp sunduğu 5. Boyut’a konuk oldu. Öztürk burada, Cübbeli Ahmet’in, "2 bin selefi dernek silahlanıyor" açıklamasını değerlendirdi.

Öztürk, “Bugün konuyu tekrar sorduğumuzda bana şunu söyledi; ‘Evet, ben 2 bin civarında dedim ama aslında ben isim isim çıkarttım, şu şu illerimizde başta olmak üzere. Savcılar beni çağırsalar ne biliyorsunuz, hangi silahlanma konusunda sen böyle şeyler söylüyorsun, hangi dernekler, hangi yapılar dese ben en azından 150’sinin ismini vermeye hazırım’ dedi. Yani savcıların kendisini çağırmasını beklediğini ifade etti. Bana göre bilgisine mutlaka başvurulmalıdır” ifadelerini kullandı.

Öztürk, "Bana göre bilgisine mutlaka başvurulmalıdır" görüşünü dile getirdi.

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