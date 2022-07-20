Cübbeli Ahmet'ten kaset açıklaması: Belaltı değil

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Saadeddin Ustaosmanoğlu, "Erkeksen şeyhliğini açıkla, kasetlerini patlatalım" açıklamasına ilişkin olarak, "O video bir haftadır duruyor. Bir hafta evvel gördüğümde cevap vermedim, Ustaosmanoğlu soyadı töhmet altında kalmasın diye. Ama ne zamanki bu kaset şantajı diye yazıldı, o zaman cevap verdim. Iraklı Şeyh Seyyid Muhammed Accan el Hadid çekmiş. Bundan 12-13 sene evvel ben Accan ile görüşürken... Kaset konusu belaltı değil" dedi.

Ünlü, Teke Tek'te Fatih Altaylı'nın Murat Bardakçı ile birlikte konuğu oldu. Şeyhlik /liderlik tartışmalarına yönelik de Ünlü, "Benim bildiğim İsmailağa en liyakatli, ehliyetli, en doğru zatı seçecektir. Şeyhlik ilan edecek kadar kafayı yemedim. Haddimi bilirim" açıklamasını yaptı.

"İslami camianın tümü o zaman beni fitne ile suçladı"

”Bizimkilerin maalesef öngörüleri yok. FETÖ meselesinde öyle oldu, Adnan meselesinde de öyle oldu. Öngörü maalesef bizim camiamızda yok” diyen Ünlü “Dış güçlerin yönettiği bir kadro varsa diyalog olamaz. Bizimkilerin devamlı tavsiyesi, büyütmeyelim, abartmayalım. FETÖ meselesini ilk burada yaptık. Fatih Bey sağ olsun bizi çıkarmaya cesaret etti. O zaman FETÖ'cüler çok uğraştı. O güvenle çıktık Mahmut Efendi Hazretleri de 'Çık' dedi. Ertesi gün gittim, tebrik etti. Onun tasvibi olmasa cesaret edemezdim. İslami camianın tümü o zaman beni fitne ile suçladı. Bana yapmadıkları kalmadı.” diye konuştu.

Ünlü şunları kaydetti:

"Mesele 25 senelik süreç. Bir Ali Kalkancı ile hükümet devirdiler. Ondan sonra bütün uyarılar haklı çıktı. FETÖ meselesi... Şimdi hükümetçi olan adamlar, 'Saptırıyor' diye telefonla bağlandı. 'Bu adamlar din hainidir, devlet sevicisi olamaz' diyordum. Dinde görüşlerine güvenilmeyen bir zihniyet size zarar verecek. Bunları alenen uyardım kaç defa. Darbe olana kadar bu tehlike sezilmedi. Yüzde 5 tehlike var deniyor. Bir kişi bile devletler arası olay çıkarır. Gizlileri var hâlâ.

2000 dernek demişim ama ne 2000'i, az demişim. Adıyaman'da çay ocağı idi. Üç patlama burada oldu: Gar katliamı da buradan oldu, gümrük patlaması da buradan oldu. Çay, kahvehane, kitap dükkanı bunları topladığında 'Ne 2000'i' diye ben bunları açıkladım. Diyanet'in DEAŞ raporu var. Ondan sonra Türkiye'de Selefiliğin durumunu Hilmi Demir Hoca, ben sizin kanalda dinledim. 2020'de Selefiliğin nüfusa oranının 3.6'ya kadar yükseldiğini söylüyor. Bazı vilayetlerde yüzde 8-10. Bu vilayetlerdeki durum... Orada hangi hocanın da dinlendiği söyleniyor. Diyelim AK Parti'nin fazla olduğu yerde Nihat Hatipoğlu. Ben Türkiye ikinciliğini kaybetmemişim. Konya, Adıyaman... 10 vilayet ismi veriliyor bu raporda. Yüzde 8-10 ne demek biliyor musunuz? Ben burada sokağa çıktığım zaman yüz kişiden 8'i, 10'u benim kanımı, canımı, karımı helal sayıyor. yani beni gavur sayıyor. Bundan büyük nasıl tehdit olacak?

"Suriyeli Müslümanlardan göç edenler hoca değil"

Suriyeli Müslümanlardan göç edenler hoca değil. Çocukları burada büyüyorlar. Bunlara Şam Uleması Birliği Başkanı hocamız, devlet de o zatı tanıyor. Bu zat bana bir mesaj attı, 'Osman Hamis Vehhabîdir, konuşturuluyor' diye. Sonra bir de yanına resim koymuş. Bin Abdülvahab'ın kitabı tercüme edilmiş, Türklere dağıtılıyor. Zaten Arapça TIR TIR geliyor. Selefi bildiriler... Esenyurt, Başakşehir kopmuş gidiyor. Arapların gençliği bunların videolarını izliyor.

Osman Hamis'in "Maturidiler ehli sünnet değildir" dediğini aktaran Ünlü, "Maturidiler biziz. Cumhuriyet'in ilk kuruluşunda da Diyanet Maturidi, Hanefi mezhebi üzerine kurulmuştur. Verilen eserlerde Maturidi, Hanefi gözetilmiştir. Birliğin böyle kurulacağını, kendi imanı olmasa da, kurucu kadro görmüştür" değerlendirmesini yaptı.

Osman Hamis'in daha önce Youtube'da yayınlanan videolarının Türkiye'ye gelmeden silindiğini öne süren Ünlü, söz konusu videolarda Hamis'in Osmanlı'yı şirk devleti olarak gördüğünü söylediğini aktardı. Testi kırılmadan uyarısını yaptığını kaydeden Ünlü, "Parayı nereden buluyorlar" sorusu üzerine Bin Selman'ın geçmişte mezhep ihraç etmek için 40 milyar dolar harcadığını itiraf ettiğini, İran'ın da devlet olarak bu fonlamayı geçmişte yaptığını ileri sürdü. Ancak şu anki durumda İsrail'den yardım alındığını öne süren Ünlü, şöyle devam etti:

"Araplar fitilini alevliyor. Adam çocuğunu yetiştiriyor. Türklerdeki mevzu ne? Türk Selefiler 18 ayet bilir, onun dışına çıkamaz. Arap zaten burada radikallik yapamıyor, Türk yapıyor. Arap takiye yapıyor. Arap nüfusu da kalabalıklaştı. Bunlar ne diyor? Şefaat istemek şirk, evliya ziyareti şirk, tarikata girmek şirk... Türk Selefileri internetlerde, dergilerinde 'Askere gidilmez' diyor, 'Rey verilmez' diyor. Bize telefon geliyor 'Oğlum IŞİD'e gitti', 'Kızım yemeğimi yemiyor, siz müşriksiniz diye' diyor."

"Türkiye'deki radikal Selefi gruplar son derece tehlikeli"

Ünlü, "iç savaş" söylemine ilişkin olarak da "Bunlar girdikleri her yerde savaş çıkarmıştır. Türklerde şu an Selefilik yüzde 3.6 ve ilerliyor. Birçok aile yıkıldı, birçok karı koca birbirine kafir diyerek ayrıldı. İsrail'den fonlanan cami grubu, Suudi, BAE bir arada. Türk-Kürt başaramadılar, Alevi-Sünni başaramadılar ama din işi başka işe benzemez. 'Kafir, öldürmen lazım' diyor. Alt taban oluşunca dış güçler kıvama geldiğini gördüğü zaman oradan bir sıçrama yapar. Bunların gizli yerlerde silahları var. Kendi basılacakları hücre evinde bulundurmuyorlar. Kimlere ne zaman dağıtıldıkları belli. Şu anda Türkiye'deki radikal Selefi gruplar son derece tehlikelidir" diye konuştu.