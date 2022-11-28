Cuımhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası’nın etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası’nın 22 Kasım Diş Hekimliği Günü ile Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla Bibliotheque Restoran’da düzenlediği etkinliğe katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar etkinlikteki konuşmasında, toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi, bireylerin ağız ve diş sağlığının korunması ile iyileştirilmesinde, her türlü bakım ve tedavinin gerçekleştirilmesinde, özverili çalışmalar yürüten tüm diş hekimlerini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.