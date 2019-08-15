  • BIST 96.857
  • Altın 272,966
  • Dolar 5,5845
  • Euro 6,2288
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 36 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç, Görneç ve Serdarlı köylerine yarın 5 saat süreyle elektrik verilmeyecek

» »
Kıb-Tek, Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç, Görneç ve Serdarlı köylerine yarın 5 saat süreyle elektrik verilemeyeceğini açıkladı.
Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç, Görneç ve Serdarlı köylerine yarın 5 saat süreyle elektrik verilmeyecek

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması dolayısıyla Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç, Görneç ve Serdarlı köylerine
09:00-14:00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması uyarısı yapıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağanak yağmur bekleniyor15 Ağustos 2019 Perşembe 09:47
  • Girne Tapu Dairesi’nde grev var15 Ağustos 2019 Perşembe 09:33
  • Ünal Akifler hayata veda etti14 Ağustos 2019 Çarşamba 22:42
  • Özersay Limasol’da bulunan cesetle ilgili bilgi talep etti14 Ağustos 2019 Çarşamba 21:28
  • Bakan Oğuz,YHK ve Yangın kule gözcülerine bayram ziyaretinde bulundu14 Ağustos 2019 Çarşamba 19:35
  • Limasol’da erkek cesedi bulundu: Kıbrıslı Türk olabilir14 Ağustos 2019 Çarşamba 16:10
  • BM Kıbrıs'ta çözüm için adım adım ilerleyecek 14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:18
  • Tatar:Kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:56
  • Trafik kazası yaptı, uyuşturucudan tutuklandı14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:28
  • İzinsiz ikamet ettikleri gerekçesiyle 11 kişi tutuklandı14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti