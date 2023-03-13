Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç, Görneç ve Serdarlı’da elektrik kesintileri yaşanıyor

Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç, Görneç ve Serdarlı’da, orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle saat 11.04’ten beri elektrik kesinleri yaşanıyor.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Lefkoşa ve Gazimağusa ilçesine bağlı bazı köylerde saat 11.04’ten beri elektrik kesintileri yaşandığını duyurdu.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, “Orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle saat 11.04’ten itibaren; Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç, Görneç ve Serdarlı bölgelerine elektrik verilemiyor. Arızanın tespiti ve giderilmesi için çalışma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.