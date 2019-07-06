Çukurova’da feci kaza!

Bugün saat 18.30 sıralarında, Çukurova Kavşağı ile Yonca Kavşağı arasında, Sinam Kaya (K-40), yönetimindeki KR 191 plakalı araç ile Yonca Kavşağı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkarak zeytin ağacına çarpmıştır.
Polisten alınan bilgiye göre kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Dilek Köse (K-36), Muhammed Mustafa Köse (E-4), İpek Kaya (K-25), Damla Kaya (K-21) ve Fatoş Güneş (K-19) kaldırdıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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