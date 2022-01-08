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Çukurova'da kaza! 2 yaralı

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Çukurova kavşağında meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Çukurova'da kaza! 2 yaralı

Çukurova kavşağında meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza bugün saat 18.20 raddelerinde İskele Anayolu Çukurova kavşağı 2-3 km.leri üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Gönendere’de sakin 18 yaşındaki Buğra UZUNKAYA yönetimindeki RU 034 plakalı salon araçla dikkatsizlik sonucu önünde aynı istikamette seyreden ve sağa dönüş yapan Cihangir’de sakin 57 yaşındaki Süleyman BAŞTAŞ yönetimindeki ZKS 906 plakalı kiralık salon araca çarpması sonucu meydana geldi.

Kazada yaralanan RU 034 plakalı araç sürücüsü Buğra UZUNKAYA ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Cemre EZDEŞİR ambulans ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevkedildi.

Kaza sonucu RU 034 plakalı araçta 30.000 TL, ZKS 906 plakalı araçta 8000 TL maddi hasar meydana geldi.

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