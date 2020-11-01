Çukur'un Aliço'su enkaz altında kalan arkadaşı Ali Çağın Kaygusuz'u kayb
İzmir'deki şiddetli depremin ardından yürek yakan haberler gelmeye devam ediyor. Çukur dizisindeki Aliço rolüyle sevilen oyuncu Rıza Kocaoğlu, enkaz altında kalan Göztepe taraftarı arkadaşı Ali Çağın Kaygusuz'un altında kaldığı enkazın başında beklerken acı haberi aldı. Ali Çağın'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Çukur'un başarılı oyuncusu Rıza Kocaoğlu, İzmir'deki deprem felaketinde enkaz altında kalan arkadaşı Ali Çağın Kaygusuz'un acı haberini sosyal medya hesabından duyurdu.
01 Kasım 2020 Pazar 20:26
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