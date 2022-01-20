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Çukur'un Mafyöz Timsah Celil'i Trans Birey Oldu

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Çukur'un Mafyöz Timsah Celil'i Trans Birey Oldu
Çukur'un Mafyöz Timsah Celil'i Trans Birey Oldu

Bir döneme damga vuran Çukur'da Timsah karakterine hayat veren oyuncu Ahmet Melih Yılmaz trans birey oldu. Yılmaz, "Ben bütün benlerimi seviyorum" dedi.

Daha önce birçok yapımda yer alan tiyatro ve dizi oyuncusu Ahmet Melih Yılmaz, Çukur'da Timsah Celil rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

TİKTOK'TA DEĞİŞİMİNİ TAKİPÇİLERİ İLE PAYLAŞIYOR

Çukurdan sonra Cam Tavanlar dizisinde rol alan başarılı oyuncu, 2020'de Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülmüştü. Sektörde başarısıyla konuşulan Yılmaz, şu sıralar farklı bir konuyla gündemde.

Ahmet Melih Yılmaz, sosyal medya hesabından trans birey olduğunu artık saklamıyor. Ahmet Melih Yılmaz, TikTok'ta çektiği videolarla değişimini takipçileri ile paylaşıyor.

 

Çukur'un mafyöz Timsah Celil'i cinsiyet değiştirdi
Çukur'un mafyöz Timsah Celil'i cinsiyet değiştirdi
Çukur'un mafyöz Timsah Celil'i cinsiyet değiştirdi
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