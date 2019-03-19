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“Cuma günü Anastasiadis’in ofisinden gelen bilgi olayın seyrini değiştirdi”

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, MTG- Nea Salamina dostluk maçına ilişkin değerlendirme yaparak gazetecilerin sorularınıyanıtladı
“Cuma günü Anastasiadis’in ofisinden gelen bilgi olayın seyrini değiştirdi”

Bir gazetecinin bu maç oynanırken sizin basın açıklaması yapmanız barışa ne katkı sağlar sorusu üzerine Cumhurbaşkanı sert tepki göstererek, Drogba değil, Drogbalar gelse, dünyanın en ünlü futbolcuları gelse Kıbrıs Türk gençliği eşit haklara sahip olmadıktan sonra ne işe yarayacak diye sordu.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın konuyla ilgili açıklamalarından satır başları şöyle: “İki tarafa farklı muamele yapılmadığı takdirde katılacağımızı söyledik”

“Cuma günü Anastasiadis’in ofisinden gelen bilgi olayın seyrini değiştirdi”

“Maçın oynanacağı saha BM kontrolündeki ara bölgede olmayacak bilgisi verildi”

“Pile ara bölgede olduğu için etkinlik orada olacaktı” “BM, ara bölgedeki organizasyona yeterince güvenlik sağlayamam diyorsa bu sorgulanmalı”

“Anastasiadis ile dün telefonda görüştük, ben ara bölgeye gelmem tavrı içinde değil” “Gerçekler bilinmeden eksik yorumlar yapılıyor”

“Kıbrıs Türk halkının eşitliği esastır”

“Önemli olan maça ünlü futbolcunun gelmesi değil gençlerimizin eşit haklara sahip olmasıdır”

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